NBA│公鹿留住字母哥 隨即補強內線衝擊季後賽

籃球天地
更新時間：18:57 2026-02-06 HKT
發佈時間：18:57 2026-02-06 HKT

NBA交易大限於美國時間周四凌晨結束，公鹿巨星「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）最終留隊，暫時平息了這場席捲聯盟的交易風暴。留住這名希臘前鋒後，公鹿隨即進行了一筆三方交易，加強內線實力，目標衝擊季後賽。

核心不變 陣容微調

目前受右腳小腿肌肉傷患困擾的字母哥，早前曾表態希望離隊，並受到勇士、熱火等多支球隊追逐，但他最終留守公鹿。在確定核心不動後，公鹿進行了一筆三方交易，將原先換來的歷克李察士（Nick Richards）送至公牛，並從太陽隊獲得年輕前鋒迪恩（Ousmane Dieng），旨在增強內線的運動能力，為字母哥打造更具競爭力的支援體系。事實上公鹿目前的成績為20勝29負，字母哥復出後，有力衝擊季後賽。

公能留住字母哥。AFP
字母哥在2021年助公鹿相隔50年再奪總冠軍。AFP
31歲的「字母哥」原本想離開公鹿，但最終留守球隊。AFP
夏日爭奪戰一觸即發

同時專家分析，公鹿在截止日按兵不動，是為了將交易大戲留到今年夏天。屆時字母哥的合約將進入最後一年，球隊能吸引如火箭、馬刺等手握更多年輕資產的球隊加入談判桌，從而抬高交易籌碼。除了原有的追求者外，預計湖人等豪門也將騰出薪資空間，加入「字母哥爭奪戰」，勢必引爆今年休賽期的最大話題。

字母哥留守公鹿。法新社
字母會目前仍在養傷中。美聯社
