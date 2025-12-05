屋苑走廊鞋叠鞋 邻居谂起宏福苑巨灾忧阻走火 网民惊见门外泊超市手推车｜Juicy叮

大埔宏福苑一场五级大火，燃起了市民的防火安全意识，对邻居一些危险隐患更加大力揭露，用力打击。在油塘鲤鱼门一屋苑，便有住户爆料，指有自私邻居把公众走廊当鞋柜，缺德地在门外摆放大量鞋子，造成呕心的鞋叠鞋乱象。另有回应的网民指，在鸭脷洲利东邨一单位门外，也惊见长泊超市手推车。详情见下图及下文：

屋苑走廊鞋叠鞋 邻居谂起宏福苑巨灾忧阻走火 网民惊见门外泊超市手推车逐张睇↓↓↓↓

楼主：邻居长期摆放大量鞋喺走廊

楼主因应宏福苑五级火有感而发，前日（3日）在facebook群组「油塘人之家 Home of Yau-Tonger」上载相片发帖，表示「呢个礼拜，睇到大埔火灾嘅画面，好唔安乐。我谂好多人都会好担心，如果系自己住紧𠮶度发生呢啲事，又可以点逃生」。

楼主接著入正题指出「偏偏就有啲自私嘅人，将杂物放喺走廊。好似我隔离屋，长期摆放大量鞋喺走廊，真系火烛的话，一定会阻住逃生。甚至对上嚟救人嘅消防员构成危险」。

相中见到单位门外放有至少6把长遮和一把缩骨遮，另有约40只不同款式的鞋，当中以白色波鞋居多；大门外，还放有像消毒物品喷水壶。

网民：迫人闻佢哋啲臭脚味

对于这种把公共走廊视为私人储物空间的行为，网民反应几乎一面倒谴责。不少人直斥「真系好自私下㖞」、「真系冇公德心，自私自利」，认为这是极端缺乏责任感的表现。

除了安全隐患，卫生问题也成为众矢之的。有留言生动地描述：「其实放鞋出门口真系好缺德，好多走廊都不通风没冷气，迫啲等䢂嘅人闻佢哋啲臭脚味！」更有甚者表示「睇图都觉得臭」。在一片批评声中，也不乏讽刺的回应，如「佢系展览定系卖鞋？」、「佢当咗门口系鞋柜😂」。

利东邨单位门外摆超市手推车

不少网民也分享了自己的经历，有人苦笑道，自己的邻居「直情系门口烧衣，投诉过好多次都无效」。更有来自鸭脷洲利东邨的居民上传照片，指其楼层的走廊堆满了超市手推车、鞋柜、胶箱乃至单车，即使向管理处投诉清走了一批，但超市手推车还在。

有网民则分享了自己屋苑的成功经验，自爆在「荔枝角四小龙之一」屋苑，管理处「会直接收（放在门外的）鞋，要罚钱赎返对鞋，无人认领会掉。好严格」，期间提到，「有一次我老公唔记得收自己对鞋入屋，就被没收了。会贴张纸系大门通知你」。

另一网民也表示，「我哋屋苑好多年前已经出咗通告，喺走廊𠮶啲鞋，杂物一律收返入屋，否则就会当垃圾俾清洁工人清走」。

资料来源：Leon Chung＠facebook群组「油塘人之家 Home of Yau-Tonger」

相关热话：

大埔宏福苑五级火｜醒目市民力荐原始火警铜锣 灾民力撑：我真系宁愿用手敲 网民：蒸鱼碟都得

大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置

地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商

为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截

大埔宏福苑五级火｜龙头地产商出「最强禁烟令」！不止食烟断正 地盘「带烟包」永不录用 网民激赞禁到尽：榜样

宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」

大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护

大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬

大埔宏福苑五级火｜搭港铁睇大火新闻 廿岁仔流下男儿热泪 网民同悲：哭，不代表软弱

大埔宏福苑五级火｜物理治疗助理失业4月 力撑女友捐款：$300死悭我哋食足一星期

大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应

大埔宏福苑五级火｜屯门马路现「催泪」车尾！巴基斯坦司机贴两张暖心告示 后车车主：第一次揸车眼湿湿

大埔宏福苑五级火｜地盘出最辣禁烟令！不止罚款 捉到即时赶出门 网民：一早就应该

大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契

大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛

大埔宏福苑五级火｜港铁女乘客为巨灾落泪 获好心人递纸巾安慰 对望之间一切尽在不言中

大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感谢救命之恩 网民致敬：无名英雄

大埔宏福苑五级火︱女子救两猫离险境 传授实用宠物撤离方法 欲哭无泪：发咗场超级世纪噩梦

大埔宏福苑五级火｜全城送暖人链运物资 网民：港人几时都咁有爱

大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」

大埔宏福苑五级火︱火场勇救九猫一狗 消防员被高温熏红了脸照片热传 网民感激不放弃每个生命：英雄！