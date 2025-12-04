地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮

大埔宏福苑大火后，地盘纷纷推出最辣禁烟令，一段地盘内部训示禁烟的影片在网上流出，片中管理层代表，向众多工友颁布「最严」禁烟令，并强调违者将面临「永久封杀」，其强硬措辞与严厉后果，令地盘瞬间鸦雀无声。据知，涉事地盘属龙头地产商所属建筑工程公司。

地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商↓↓↓↓

有网民在网上发布这段约40秒的内部影片，记录了近日一个地盘内，颁布禁烟令的现场情况。

画面中，一位管理层代表手持一叠估计为禁烟令的单张，站在一大班工人面前，一字一句地宣布了这项「永久封杀令」：「嗱，所有啲工人大家留意......第一，呢个地盘唔准食烟，如果你本人畀我哋捉到你哋食烟呢，你哋须要离开呢个地盘！」

现场围满工人，该代表再表示：「第二件事，以后我哋XX建筑嘅地盘，你哋入唔到㗎啦，因为我会将你哋嘅名畀咗我哋总公司！」

发现烟头「捉唔到人」 判头受罚

该代表更进一步公布了「延伸罚则」，表示即使捉不到吸烟者，只要在工作范围发现烟头，所属判头亦将面临6000元的罚款，片段中该代表这时望向判头说：「即系你（判头）有责任去监管呀！」

公司决心以「零容忍」的手段，根绝地盘内的吸烟行为，片段看到在场工友都屏息静气，现场鸦雀无声，有少数人则微微点头示意。

地盘工直击首日实施：门口设岗查袋

另一位任职地盘的网民亦发文，详细记录了其地盘在禁烟令实施首日的严峻情况。他上载了一张公司通告，白纸黑字写明「违者即时逐出地盘」。他描述当天上班时，地盘门口已设岗查袋，「连火机都唔俾拎」，其严格程度可见一斑。

他不禁感叹，在行业内数十年根深蒂固的吸烟文化，正面临前所未有的挑战：「一个咁多年嘅习俗会否改变？烟民禁烟是否能戒烟还是会有反效果？」

网民支持惟忧执行困难：结果就系工人匿埋食

网民对于地盘实施严厉禁烟令，虽表支持，但担心实际执行有限制，网民认为此举是保障工地安全与非吸烟者健康的重要一步：「凡事都要有一个开始，希望可以维持落去」，「希望大家吸取沉痛的教训」。

一位网民更自豪地表示，其父亲从事扎铁40年从不吸烟，是「极罕SSSSS」的好师傅，如今终于有望迎来一个无烟的工作环境。

担心执行困难的网民则表示：「啱啱开始系捉得严啲，过多排又打回原形」，有人更担忧此举会弄巧反拙：「结果就系啲工人匿埋食，食完有冇整熄支烟都唔知」，反而制造出更大的安全隐患。有网民建议由政府立法规管：「除非刑事化，如果唔系唔会惊」，「搞个地盘工人扣分制，扣完停牌停工」。

来源：Threads＠andycheung1972、ykhho0102

