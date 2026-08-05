英國機場驚現UFO？機師通報「飛碟狀物」高速掠過  官方查無雷達蹤影

英國倫敦蓋特威克機場（Gatwick Airport）附近空域疑似出現神秘飛行物體。一架空中巴士A319客機今年4月準備降落期間，機師發現一個外形酷似「飛碟」的圓盤狀物體，從相反方向在同一高度高速掠過，距離客機右翼最近約100呎（約30米）。英國空中接近事故調查委員會（UK Airprox Board，UKAB）調查後，仍無法確定該物體的真正性質，更怪異的是，連雷達亦未有發現相關蹤影。

事件4月發生 近日報告曝光

綜合英國《倫敦旗幟晚報》及印度NDTV等傳媒報道，事件發生於今年4月29日上午10時30分，涉事A319客機正接受蓋特威克航空交通管制指示，在英格蘭西薩塞克斯郡漢德克羅斯（Handcross）附近下降，準備進場降落。

客機當時位於WILLO導航點以北約3海里，飛行高度約8,500呎，並正在左轉。機師突然看見一個圓盤或「飛碟狀」物體，沿相反方向迎面飛來。該物體與客機處於相若高度，從右翼旁邊高速掠過。機師估計，兩者最近距離僅約100至300呎（約30至91米）。

圓盤邊緣有深色標記

根據機師描述，神秘物體外形呈圓盤狀，邊緣帶有較深色的標記，看起來不像一般飛機或直升機。他最初懷疑可能是一架無人機，但因接觸時間短暫，無法看清是否設有旋翼或其他結構，因此未能作出肯定判斷。

機師認為物體與客機距離非常接近，但由於客機當時已經處於轉彎狀態，飛行路徑恰好避開對方，故毋須再採取緊急閃避行動。機組人員隨即向航空交通管制員報告。當局其後提醒其他駛經相同空域的客機留意，但後續航班均未再發現該物體。

英國國家航空交通服務公司（NATS）其後翻查事發時段的雷達紀錄，未有發現可與該物體對應的雷達接觸點。調查文件顯示，當日的機場自動終端情報服務（ATIS）曾通報附近有已知無人機活動，但當局無法證明機師所見的圓盤狀物體，是否與有關活動存在關係。

UKAB在報告中表示，根據機師提供的高度及外形資料，調查人員仍「無法確定該不明物體的性質」，因此沒有把它正式界定為無人機、氣球或其他航空器。

UKAB把事件編為「2026064」，並評定為C級風險。這代表事件令正常安全水平有所下降，但沒有實際碰撞風險。換言之，官方並未認定客機險些撞上「外星飛船」，調查結論只是確認機師在飛行期間看到一個無法識別的空中物體。

報告同時披露，兩名英國皇家空軍機師今年2月在北海上空進行空中加油時，亦報稱看到一個不明物體從軍機附近掠過，距離約100至150呎，物體同樣未有在雷達上出現。

報道指，事件的真正謎團，並非是否有「外星人」造訪倫敦，而是一個身份不明的物體，如何在繁忙受管制空域內接近載客飛機。

UKAB是獨立航空安全調查機構，由英國民航局（CAA）及軍事航空管理局（MAA）共同資助，主要分析飛機、無人機及其他航空器距離過近的事件，目的在於改善航空安全。