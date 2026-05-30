德野生動物保護區6隻聰明猴子掘牆集體越獄 當局設「美食陷阱」擒回3隻

德國發生一宗耐人尋味的動物「集體越獄」事件。據德新社報道，當地一處位於維滕鎮（Witten）的野生動物保護區，日前有6隻普通獼猴（又稱恆河猴）憑藉高智商，竟然合力挖開了園區磚牆上的砂土，成功開拓一條逃生通道並集體逃脫。當局事後大打「心理戰」，利用食物誘餌設下機關，至今已成功誘捕並尋回其中3隻，惟至今仍有3隻猴子在逃。

全城目擊猴子出沒 40年資深消防員直呼「一生一次」

這批越獄的獼猴以聰明和膽小著稱。當地WDR電視台報道指，牠們在坊間被稱為「寺廟猴」，此前因涉及動物福祉問題，才被有關部門安排在該處保護區內安享晚年。地方政府在事發後隨即向市民發出告示，強調該品種的猴子生性膽小，普遍不會對當地居民構成即時肉體威脅，因此救援部門在初期並未有大張旗鼓展開全城搜捕行動，僅呼籲市民若在街上與猴子「偶遇」，應立刻聯繫警方或消防部門協助捕捉。

然而，這群重獲自由的獼猴很快便在小鎮內掀起風波。警方不久後證實，接獲全市各地排山倒海的市民報告，指在不同角落都發現這群「逃犯」的蹤影。有目擊者更拍下一段趣味影片，顯示其中一隻逃脫的獼猴正在當地的公墓內四處竄跳，憑藉敏捷身手與到場包抄的警察和消防員大玩「捉迷藏」，場面令人啼笑皆非。

參與搜捕的一名資深消防員事後不無感慨地表示：「我在消防部門縱橫了40年，有些奇聞真的不是每天都能遇到，有些事情你一輩子可能也就只會撞見這麼一次。」

救援中心負責人最新透露，在猴子逃脫後的黃金24小時內，工作人員並未有採取強硬圍捕，而是看準了猴子的「吃貨本性」，於前日（28日）在多個戰略位置擺放了大量新鮮食物作為誘餌，並成功設下陷阱，成功讓其中3隻貪吃的獼猴乖乖落網。中心目前正沿用此一招數，期望能盡快將餘下3隻仍然在逃、在市內流浪的猴子安全「緝拿歸案」。