日本列車地獄｜舞台劇演員尖峰搭滿員電車 熱狗擠成肉餅引網民共鳴 

日本電車在通勤尖峰時段的「滿員電車」現象向來舉世聞名，但有多可怕呢？近日，日本一名舞台劇演員在搭乘人潮洶湧的電車時，就親身體驗了一場令人啼笑皆非的慘事——她剛買的膨鬆熱狗麵包，在經歷一輪瘋狂擠壓後，竟然被硬生生擠成了一塊扁平的「肉餅」，完全面目全非。慘照曝光後，隨即引發大批飽受通勤之苦的網民強烈共鳴。

日本舞台劇演員柏木明日香日前在社交平台X發文，幽默地向網民分享這場「滿員電車慘案」。她在貼文中無奈地寫道：「這是我在擠滿人的電車裡，沒能保護好的夾心麵包。」從她上載的照片可見，該個本應柔軟膨鬆、外形飽滿的夾心麵包，疑似禁受不住車廂內排山倒海的人潮擠壓，整副「軀殼」被壓得極為扎實扁平，宛如一塊毫無生氣的肉餅，完全看不出原本的面貌。麵包「慘不忍睹」的形狀，讓網民完全可以想像到她在稍早前的通勤過程中，到底經歷了何等驚心動魄的擠迫慘況。

日本舞台劇演員柏木明日香日前在社交平台X發文，幽默地向網民分享這場「滿員電車慘案」，引來共鳴。X@ask_hmwr

本應柔軟膨鬆、外形飽滿的夾心麵包，疑似禁受不住車廂內排山倒海的人潮擠壓變成肉餅。X@ask_hmwr

貼文一出，隨即引來大批日本及各地網民的熱烈迴響與瘋傳。許多同樣飽受「滿員電車」折磨的打工仔紛紛留言驚呼：「原來滿員電車可以把東西壓扁到這種程度，太可怕了！」、「變太慘了吧，幸好裡面的草莓果醬和乳酪沒有當場爆出來，否則衣服就遭殃了」；亦有網民分享集體回憶稱：「我也曾經沒保護好買給家人的麵包，落得一模一樣的下場。」

據日本媒體《Sirabee》根據相片中的外包裝進行「全方位推測」，認為柏木明日香當時購買的，極有可能是日本知名連鎖品牌山崎麵包（Yamazaki）所推出的長青款式「草莓果醬、乳酪風味熱狗麵包」。報道更打趣提到，山崎麵包過去多次因為「強悍的品質」而在網絡上掀起熱話，甚至連該大廠在過去促銷活動中贈送的白色麵包盤，在坊間都流傳着「從二樓摔下去也不會破」、「連大地震都能挺過去」的強悍都市傳說。沒想到，這款頂得住天災的強悍品牌，最終依然敵不過東京朝早「滿員電車」的血肉之軀瘋狂擠壓。

據了解，是次「慘案」的女主角柏木明日香，本身是日本著名劇團「劇團壱劇屋」的成員，目前主要在東京支部活躍，並曾參與演出了多部舞台劇。