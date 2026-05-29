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日本女偶像拍片教「膠水固定瀏海」爆紅　廠商警告：無法保證安全性

趣聞熱話
更新時間：04:30 2026-05-29 HKT
發佈時間：04:30 2026-05-29 HKT

 

日本追星界與年輕族群近日掀起一場「瀏海」風波。日本知名偶像女團「iLiFE!」的一名16歲預備團員（候補生）Omeme，日前在社交平台X上載了一段標榜「需求度超高、絕不走樣」的「偶像鐵瀏海」教學影片，示範如何讓瀏海在舞台上激烈唱跳時依然保持定型。豈料，影片中她竟然直接使用日本家喻戶曉的老牌液體膠水塗抹在真髮及皮膚上，隨即引發網民瘋傳與跟風，更驚動該膠水製造商發表嚴正聲明，提醒公眾必須正確及安全使用。

經典美勞膠水塗真髮 標榜舞台唱跳「絕不走樣」

根據日本媒體《Sponichi》報道，年僅16歲的Omeme於本月26日在社交平台分享了這段造型教學。影片中，她為了確保瀏海在動感的舞台演出中能堅固無比，示範將一款有經典橘色瓶蓋外型的液體膠水沾在指尖，隨後直接塗抹在自己的真髮與額頭皮膚上，藉此固定瀏海形狀。

這款被她當作定型產品的膠水，實為日本創業於1899年的百年老字號品牌「YAMATO」（ヤマト）所生產的經典液體膠水，亦是無數日本人記憶中美勞課必備的文具始祖。由於Omeme的偶像身份，這支將美勞膠水當成化妝品使用的影片迅速在網絡上走紅。

百年老廠發聲明 勸喻消費者勿跟風

隨着這股將膠水塗抹在皮膚上的「潮流」越演越烈，老牌製造商「YAMATO」眼見事態嚴重，隨即於周三（27日）在官方X帳號發表緊急聲明。

YAMATO在文中首先大方感謝大眾對該公司產品的長期愛用，並對於該事件在網上引起風潮表示感謝。然而，廠商隨即嚴正指出，影片中展示的使用方法與製造商預期的黏合劑使用方法完全不同。公司強調，有關膠水應應用於它原有的文具黏合用途，由於偏離了產品本意，公司無法保證將膠水用於人體皮膚或頭髮上的安全性。基於安全考量，YAMATO懇請大眾理解及配合，務必按照產品預期的用途和使用方法操作。

深感誤導公眾添麻煩 16歲偶像認錯：未來會謹言慎行

面對廠商親自發布的安全警告聲明以及社會大眾的廣泛關注，當事人Omeme意識到事態嚴重，隨後迅速將相關教學影片全數刪除，並在個人X帳號發文向公眾及廠商公開致歉。

Omeme深刻反省表示：「這次因為我的發文給各位添麻煩了，在此致上最深的歉意。」她坦承自己以完全錯誤的方式，介紹了YAMATO公司這款重要且具代表性的文具商品，並為自己誤導公眾錯誤使用有關產品感到歉疚。她承諾未來會更加謹言慎行，保證絕不再犯相同的過錯。

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