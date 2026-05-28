仁川機場哺乳室變「沖泡麵專區」？ 小紅書推介惹南韓網民狂批

全球旅遊業在疫情後全面復甦，惟部分旅客的「走捷徑」行為卻屢屢引發國際爭議。近日，中國主流社交平台「小紅書」上突然瘋傳多篇旅遊攻略，教導遊客可在南韓仁川國際機場的「嬰兒哺乳室」內，免費使用裡面的熱水器沖泡杯麵，甚至有人將此形容為「機場省錢小技巧」。事件曝光後迅速驚動南韓主流媒體，更引發當地社會輿論及網民的強烈撻伐，怒斥有關行為極度缺乏公德心，嚴重侵犯育兒家庭的權益。

小紅書湧現「泡麵教學」 甚至抱怨遭職員驅離

據南韓傳媒《中央日報》及日本媒體《Yahoo!Japan ニュース》綜合報道，自本周一（25日）起，小紅書上陸續出現多篇關於「仁川機場哺乳室吃泡麵」的經驗分享。有貼文者詳細解釋，由於仁川機場第一航廈內的便利商店並不提供熱水，他們為了在登機前吃上一碗熱騰騰的杯麵，走遍整座航廈後，終於發現育兒哺乳室內設有冷熱飲水機。

這些貼文者不僅分享「成功借水」經驗，更熱心地在網絡上公開各個哺乳室的具體位置圖，引導其他有樣學樣的網友前往效仿。更有觀光客在網上發文抱怨，指自己在哺乳室內為杯麵注入熱水時，當場被機場巡查的工作人員發現並即時驅離。該遊客不滿地表示：「我以為哺乳室裡只是禁止吃喝，沒想到連進去放熱水本身也是被禁止的。」言論一出，隨即在網上引發兩極激辯。

霸佔空間兼遺留殘渣 南韓媽媽怒斥不衛生

對這股將哺乳室當成「免費茶水間」及「臨時休息區」的風氣，不少前線承受影響的女性旅客及本地家長紛紛在社群媒體大吐苦水。

有媽媽憤怒指，當她帶著孩子進去準備擠奶或餵哺時，竟然看到有外籍女子正大喇喇地用裡面的熱水器泡杯麵，陣陣濃郁的泡麵味在密閉空間內久久不散。亦有家長表示，走進去想幫寶寶換尿布，卻赫然發現有外國遊客直接躺在哺乳室的沙發上睡覺，場面令人極度困惑與尷尬。更有一位母親心痛透露，在自己餵寶寶吃嬰兒食品的短短20分鐘內，就有4至5名不相干的旅客大搖大擺闖進來裝熱水，後來更發現吃剩的杯麵湯汁和殘渣直接濺在飲水機和水槽周圍，極度不衛生。

機場明文禁止飲食睡覺 輿論促設門禁加強取締

事實上，根據仁川國際機場官網及現場的現行規範，全機場的「嬰兒哺乳室」主要是提供孕婦及攜帶3歲以下嬰幼兒的旅客使用，每位長者僅限一名隨行人陪同，且設施內明確註記「嚴禁睡覺、飲食或飲用行為」。南韓網友普遍認為，將原本專供兒童使用的衛生空間變作普通人的休息室，做法完全不可接受。不少人呼籲機場管理單位必須加強巡邏與執法，甚至建議實施門禁系統（如只有攜帶嬰幼兒的旅客才能刷卡進入）或直接祭出重罰，方能保障育兒家庭的基本權益。

對於韓國機場便利店普遍不提供熱水及禁止吃泡麵的現象，有旅遊部落客解釋，這主要是因為機場過往頻繁接獲旅客投訴，指泡麵味道過重會嚴重影響航廈環境；同時，也擔心有旅客端著高溫的熱泡麵在人流密集的客運大樓內行走時，容易不慎撞傷或燙傷他人。此外，不少自私旅客為了方便，直接將泡麵殘湯倒進飲水機的瀝水盤內，造成嚴重的渠道堵塞與公共衛生問題，大幅加重清潔人員的負擔。

隨着風波在日韓及內地互聯網持續發酵，目前在小紅書上大部分的「哺乳室泡麵教學」已被刪除或無法搜尋。不少理性的內地網民亦紛紛發文，強烈呼籲同胞出外旅遊應遵守當地法律與基本禮儀，直言「不要丟臉丟到國外」。