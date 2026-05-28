Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

仁川機場哺乳室變「沖泡麵專區」？ 小紅書推介惹南韓網民狂批

趣聞熱話
更新時間：05:11 2026-05-28 HKT
發佈時間：05:11 2026-05-28 HKT

全球旅遊業在疫情後全面復甦，惟部分旅客的「走捷徑」行為卻屢屢引發國際爭議。近日，中國主流社交平台「小紅書」上突然瘋傳多篇旅遊攻略，教導遊客可在南韓仁川國際機場的「嬰兒哺乳室」內，免費使用裡面的熱水器沖泡杯麵，甚至有人將此形容為「機場省錢小技巧」。事件曝光後迅速驚動南韓主流媒體，更引發當地社會輿論及網民的強烈撻伐，怒斥有關行為極度缺乏公德心，嚴重侵犯育兒家庭的權益。

小紅書湧現「泡麵教學」 甚至抱怨遭職員驅離

據南韓傳媒《中央日報》及日本媒體《Yahoo!Japan ニュース》綜合報道，自本周一（25日）起，小紅書上陸續出現多篇關於「仁川機場哺乳室吃泡麵」的經驗分享。有貼文者詳細解釋，由於仁川機場第一航廈內的便利商店並不提供熱水，他們為了在登機前吃上一碗熱騰騰的杯麵，走遍整座航廈後，終於發現育兒哺乳室內設有冷熱飲水機。

這些貼文者不僅分享「成功借水」經驗，更熱心地在網絡上公開各個哺乳室的具體位置圖，引導其他有樣學樣的網友前往效仿。更有觀光客在網上發文抱怨，指自己在哺乳室內為杯麵注入熱水時，當場被機場巡查的工作人員發現並即時驅離。該遊客不滿地表示：「我以為哺乳室裡只是禁止吃喝，沒想到連進去放熱水本身也是被禁止的。」言論一出，隨即在網上引發兩極激辯。

霸佔空間兼遺留殘渣 南韓媽媽怒斥不衛生

對這股將哺乳室當成「免費茶水間」及「臨時休息區」的風氣，不少前線承受影響的女性旅客及本地家長紛紛在社群媒體大吐苦水。

有媽媽憤怒指，當她帶著孩子進去準備擠奶或餵哺時，竟然看到有外籍女子正大喇喇地用裡面的熱水器泡杯麵，陣陣濃郁的泡麵味在密閉空間內久久不散。亦有家長表示，走進去想幫寶寶換尿布，卻赫然發現有外國遊客直接躺在哺乳室的沙發上睡覺，場面令人極度困惑與尷尬。更有一位母親心痛透露，在自己餵寶寶吃嬰兒食品的短短20分鐘內，就有4至5名不相干的旅客大搖大擺闖進來裝熱水，後來更發現吃剩的杯麵湯汁和殘渣直接濺在飲水機和水槽周圍，極度不衛生。

機場明文禁止飲食睡覺 輿論促設門禁加強取締

事實上，根據仁川國際機場官網及現場的現行規範，全機場的「嬰兒哺乳室」主要是提供孕婦及攜帶3歲以下嬰幼兒的旅客使用，每位長者僅限一名隨行人陪同，且設施內明確註記「嚴禁睡覺、飲食或飲用行為」。南韓網友普遍認為，將原本專供兒童使用的衛生空間變作普通人的休息室，做法完全不可接受。不少人呼籲機場管理單位必須加強巡邏與執法，甚至建議實施門禁系統（如只有攜帶嬰幼兒的旅客才能刷卡進入）或直接祭出重罰，方能保障育兒家庭的基本權益。

對於韓國機場便利店普遍不提供熱水及禁止吃泡麵的現象，有旅遊部落客解釋，這主要是因為機場過往頻繁接獲旅客投訴，指泡麵味道過重會嚴重影響航廈環境；同時，也擔心有旅客端著高溫的熱泡麵在人流密集的客運大樓內行走時，容易不慎撞傷或燙傷他人。此外，不少自私旅客為了方便，直接將泡麵殘湯倒進飲水機的瀝水盤內，造成嚴重的渠道堵塞與公共衛生問題，大幅加重清潔人員的負擔。

隨着風波在日韓及內地互聯網持續發酵，目前在小紅書上大部分的「哺乳室泡麵教學」已被刪除或無法搜尋。不少理性的內地網民亦紛紛發文，強烈呼籲同胞出外旅遊應遵守當地法律與基本禮儀，直言「不要丟臉丟到國外」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
Driscoll's藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢字？
Driscoll&#039;s藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢字？
飲食
10小時前
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
01:00
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
影視圈
20小時前
鍾鎮濤大仔鍾嘉浚突宣布離港 貼維港相嘆一切陌生令人疲憊：是時候開啟一段新的旅程
鍾鎮濤大仔鍾嘉浚突宣布離港 貼維港相嘆一切陌生令人疲憊：是時候開啟一段新的旅程
影視圈
7小時前
Coffee林芊妤最新內衣福利圖陷走光疑雲  內褲極高衩疑露敏感部位  親理品牌IG老貓燒鬚
Coffee林芊妤最新內衣福利圖陷走光疑雲  內褲極高衩疑露敏感部位  親理品牌IG老貓燒鬚
影視圈
16小時前
佐敦醉瓊樓飯店結業！64年客家菜名店翻新求變不果：不敵時勢 梅菜扣肉／鹽焗雞以後要去呢度食...
佐敦醉瓊樓飯店結業！64年客家菜名店翻新求變不果：不敵時勢 梅菜扣肉／鹽焗雞以後要去呢度食...
飲食
15小時前
胡慧中偕女拍片「何志平」現身？ 200磅何嘉珍被讚五官似洪欣 童年慘遭霸凌匿廁所食飯
胡慧中偕女拍片「何志平」現身？ 200磅何嘉珍被讚五官似洪欣 童年慘遭霸凌匿廁所食飯
影視圈
9小時前
旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮
旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
被追問案件是否已經完結時，鄭中基語氣無奈地直接回應：「未呀！」
01:14
鄭中基離婚官司拖足一年仍未達共識 老爺鄭東漢呻被拖落水 余思敏見記者即閃丨獨家
影視圈
11小時前
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散鈔?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
生活百科
2026-05-26 16:54 HKT
55歲李蕙敏驚傳婚變 IG刪光與英籍老公合照恩愛不再 單拖湊仔與中性密友夜蒲摸大髀
55歲李蕙敏驚傳婚變 IG刪光與英籍老公合照恩愛不再 單拖湊仔與中性密友夜蒲摸大髀
影視圈
8小時前