泰國布吉驚現「露股團」 女遊客嘟嘟車集體脫褲挑釁後車觸眾怒

泰國觀光勝地布吉島發生令人側目的外籍遊客脫序事件。一段在社交平台瘋傳的不雅影片顯示，多名外籍女性遊客在眾目睽睽下，竟於行駛中的「嘟嘟車」上輪流脫下外褲及內褲，並向後方車輛展示臀部及私處大肆挑釁。事件引發當地居民強烈憤慨，紛紛要求警方嚴辦，更有聲浪質疑現行的免簽證制度助長了外客胡作非為。

眾目睽睽下「大解放」 露下體挑釁後車

據泰媒《Khaosod》報道，事發時一輛載滿外籍女遊客的嘟嘟車正前往當地一個圓環，後方車輛的行車紀錄器全程拍下這驚人一幕。影片可見，車上多名女子疑因興奮過頭，在繁忙馬路上公然一個接一個脫掉長褲，甚至連內褲也一併脫下，將赤裸臀部轉向後方駕駛者，私密處一覽無遺。

這種極度妨礙風化且危及道路安全的舉止，隨即在Facebook專頁「Phuket Times」引發轟動。泰國網民群起攻之，批評這類行為嚴重損害泰國觀光形象，紛紛留言要求「罰款並遣送出境」、「建立黑名單永久禁止入境」。

居民積怨已久 批外客誤當泰國「無王管」

事實上，布吉島居民對部分外籍遊客的「毒瘤行為」早已積怨深。當地民眾指出，部分旅客持着「消費者大晒」的心態，誤解泰國是法律鬆散的避風港，過往隨地便溺、公然猥褻，甚至在佛寺重地穿著暴露、在古蹟旁跳艷舞等事件屢見不鮮。此外，無牌駕駛摩托車、參與非法博弈等問題亦令警方大為頭痛。

輿論壓力升溫 泰國擬縮減免簽國家

目前尚未確認涉案女遊客是否已被捕，但社會不滿情緒已推至頂峰。有民眾直指，泰國目前對93個國家開放的免簽證制度，是導致外籍旅客質素參差、胡作非為的關鍵原因。據悉，泰國政府正考慮因應社會壓力，擬定縮減免簽國家的數量，以加強邊境管理及維護社會秩序。

布吉島居民呼籲政府採取「零容忍」態度，不要讓部分害群之馬抹煞泰國作為「微笑之邦」的美名。