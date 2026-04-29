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特朗普會再遇暗殺？泰國「神婆」驚人預言：6、7月或有生死劫

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更新時間：05:12 2026-04-29 HKT
發佈時間：05:12 2026-04-29 HKT

總統特朗普與夫人梅拉尼婭日前出席白宮記者協會晚宴期間，會場外突然傳出多響槍聲，及後31歲男子艾倫（Cole Tomas Allen）被捕，被起訴意圖暗殺總統等罪名。事件引起全球關注之際，泰國著名預言家「神婆」Mor Plai一段早前的預言視頻再度瘋傳，她直指特朗普今年六月或七月面臨極大意外風險，甚至有「不在人世」之危，引起網民熱議。

曾精準預言新冠疫情 戰績彪炳令網民心寒

據YouTube頻道《深心解碼觀察室》上載的片段，Mor Plai 於十多日前曾在節目中聲稱，根據星盤，特朗普近期將遭遇突如其來的意外或暗殺企圖。

Mor Plai又在預言中指，今年六月至七月期間，特朗普將面臨極其嚴重的生命危險，甚至直言他屆時「可能不在人世」。她表示，這是一場針對個人的報復行為，而這場意外的結果將直接改寫全球局勢。若他因故不再發施號令，世界走向將會截然不同。該訪談片段隨即引起網民熱議。

Mor Plai之所以引起關注，全因她曾在2019年預言將有改變人類生活面貌的病毒爆發，隨後新冠肺炎肆虐全球，令她聲名大噪。此外，她亦曾準確預測緬甸地震波及泰國，以及加密貨幣市場走勢。

Mor Plai則在節目中留有一手，指對於特朗普的預言，大家可以「聽住一半先」，因未來之事或仍有變數。目前美方已大幅加強對特朗普的保安力度，Mor Plai所說的6、7月「生死劫」會否發生，大家只能姑且聽之。

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