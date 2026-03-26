Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

孤獨Punch君｜疑成功融入猴群 與女伴親密互動 網民：「找到女朋友了」

趣聞熱話
更新時間：07:25 2026-03-26 HKT
發佈時間：07:25 2026-03-26 HKT

日本市川市動物園早前因「抱公仔」走紅的小猴「Punch君」（パンチ），近日傳出新發展——牠被拍到與另一隻母猴親密互動，疑似成功融入猴群，甚至被網民形容為「找到女朋友」。

Punch君減少對公仔依賴

網上流傳的影片顯示，「Punch君」與一隻名為「Momo-chan」的母猴一同玩耍、依偎，甚至出現親吻等親暱行為，引發熱議。有網民在X上笑言，「Punch都找到女朋友，你還單身。」有人指牠的狀態明顯比過去更放鬆開朗，亦有人留意到，「Momo-chan」的毛色與「Punch君」一直抱著的猴子公仔相似。

網上流傳的照片及影片亦顯示，「Punch君」開始逐漸融入猴群，對公仔的依賴亦有所減少。

「Punch君」於2025年7月出生，甫出生即遭母猴棄養，由飼育員人工撫養長大。其後被安排與猴群生活，但因缺乏早期社交經驗，一度難以融入，甚至在嘗試接觸其他猴子時被推開，畫面令人心酸。

相關新聞：孤獨Punch君︱遭母棄養難融入猴群 靠公仔陪伴惹人心疼︱有片

園方其後為牠提供一隻猩猩公仔作為安撫物，「Punch君」長期依賴公仔尋求安全感，相關畫面亦因此在網上爆紅。不過隨著時間推移，最新影像顯示牠已逐漸減少依賴公仔，並開始與同伴建立關係。

「Punch君」未能融入猴群。X@wael khoury
「Punch君」未能融入猴群。X@wael khoury

動物園表示，猴群之間的互動屬於階級制度的一部分，部分「被斥責」行為其實是正常的社會化過程，並非真正欺凌。園方亦強調，會持續觀察「Punch君」的適應情況，確保牠能健康地融入群體生活。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒
前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒
影視圈
13小時前
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
2026-03-24 15:48 HKT
星鑽服務大獎2025｜專業評審團大讚得獎企業表現出色 建議香港服務業趕上創科步伐
企業資訊
16小時前
澳門消委會評測15款衛生卷紙 這3款柔軟度高/觸感舒適 4款易塞馬桶？
澳門消委會評測15款衛生卷紙 這3款柔軟度高/觸感舒適 4款易塞馬桶？
食用安全
20小時前
東張西望｜八旬老婦上網識到美國首富馬斯克？為名車禮物過數5萬  狂鬧兒子：錢使晒我嘅事
東張西望｜八旬老婦上網識到美國首富馬斯克？為名車禮物過數5萬  狂鬧兒子：錢使晒我嘅事
影視圈
10小時前
伊朗局勢｜傳美伊最快周四會談 特朗普：伊朗已同意永不擁有核武｜持續更新
02:06
伊朗局勢｜伊朗外長：目前無意會談 白宮威脅「切勿誤判」｜持續更新
即時國際
1小時前
星鑽服務大獎2025｜《星島日報》星鑽服務大獎2025表揚業界優秀表現 星鑽20載見證服務業輝煌成就 持續創新迎接AI大時代
企業資訊
15小時前
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅230萬拍賣 「鬼王」到場爭奪 僅4口價即告流拍
01:53
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅230萬拍賣 「鬼王」到場參與 僅4口價即告流拍
申訴熱話
14小時前
中東局勢｜伊朗據報拒絕美國停火方案 提「5點反提案」未關談判門
即時國際
8小時前