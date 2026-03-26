孤獨Punch君｜疑成功融入猴群 與女伴親密互動 網民：「找到女朋友了」

日本市川市動物園早前因「抱公仔」走紅的小猴「Punch君」（パンチ），近日傳出新發展——牠被拍到與另一隻母猴親密互動，疑似成功融入猴群，甚至被網民形容為「找到女朋友」。

Punch君減少對公仔依賴

網上流傳的影片顯示，「Punch君」與一隻名為「Momo-chan」的母猴一同玩耍、依偎，甚至出現親吻等親暱行為，引發熱議。有網民在X上笑言，「Punch都找到女朋友，你還單身。」有人指牠的狀態明顯比過去更放鬆開朗，亦有人留意到，「Momo-chan」的毛色與「Punch君」一直抱著的猴子公仔相似。

網上流傳的照片及影片亦顯示，「Punch君」開始逐漸融入猴群，對公仔的依賴亦有所減少。

「Punch君」於2025年7月出生，甫出生即遭母猴棄養，由飼育員人工撫養長大。其後被安排與猴群生活，但因缺乏早期社交經驗，一度難以融入，甚至在嘗試接觸其他猴子時被推開，畫面令人心酸。

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園方其後為牠提供一隻猩猩公仔作為安撫物，「Punch君」長期依賴公仔尋求安全感，相關畫面亦因此在網上爆紅。不過隨著時間推移，最新影像顯示牠已逐漸減少依賴公仔，並開始與同伴建立關係。

「Punch君」未能融入猴群。X@wael khoury

動物園表示，猴群之間的互動屬於階級制度的一部分，部分「被斥責」行為其實是正常的社會化過程，並非真正欺凌。園方亦強調，會持續觀察「Punch君」的適應情況，確保牠能健康地融入群體生活。