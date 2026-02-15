Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

孤獨Punch君︱遭母棄養難融入猴群 靠公仔陪伴惹人心疼︱有片

即時國際
更新時間：18:56 2026-02-15 HKT
發佈時間：18:56 2026-02-15 HKT

近日，日本千葉縣市川市動物園內一隻叫「Punch君」（パンチ）小猴子獲各界關注。

據悉，7個月大「Punch君」走到哪都帶著牠的猴子公仔，有時企圖將自己伏在公仔上，畫面看似療癒，但背後卻有個讓人心疼的故事。

自幼被母親棄養，由飼育員人工撫養長大。之後牠被送到動物園的猴群中，嘗試讓牠融入猴群生活。不過事與願違，「Punch君」即使如何努力，未能融入。

「Punch君」未能融入猴群。X@wael khoury
事件曝光後，不少民眾特意到動物園探望「Punch君」。X@İstanbul Muhabiri
事件曝光後，不少民眾特意到動物園探望「Punch君」。X@İstanbul Muhabiri

園方證實，「Punch君」一出生就遭母猴棄養，只好人工把牠養大。為了讓「Punch君」重回猴群，園方一個月前安排牠與猴群相處，由於牠從小沒母親照料，缺乏安全感，故特意給牠一隻猴子公仔作為心靈寄託。「Punch君」也因此帶著公仔，穿梭猴群中。

由於牠在猴群中看起來特別孤單，引發不少網友心疼，很多人特地到動物園去看牠為牠打氣。有網民拍到牠與其他猴子互動，希望牠能儘快融入，不要再孤單。
 

