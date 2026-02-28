日本熱到要為極端高溫起名字 氣象廳徵集「40度以上」專用語 今夏啟用

全球氣候暖化問題持續惡化，日本近年夏季頻頻刷新高溫紀錄。日本氣象廳今日（27日）宣布，由於攝氏40度以上的極端高溫日子愈趨頻繁，現行用語已不足以反映酷熱程度，故正式展開公眾諮詢及投票，為「40度門檻」徵集正式名稱，預計於今年夏季投入使用。

現行用語追不上氣候變化 40度高溫年年出現

日本氣象廳目前針對高溫設有三級稱謂：攝氏25度以上稱為「夏日」；30度以上為「真夏日」；而35度以上則為2007年新增的「猛暑日」。然而，自2018年起，日本已連續多年錄得超過攝氏40度的極端高溫，去年8月5日更在群馬縣伊勢崎市錄得攝氏41.8度的歷史新高。

氣象廳指出，由於過往「猛暑日」已未能完全警示現時的極端熱浪，因此認為有必要增設更高一級的預報用語。

13個候選名稱出爐 「超猛暑日」「酷暑日」入列

是次意見調查即日起展開，至下月底結束。氣象廳與氣象學家、日語專家共同商討後，列出了13個候選名稱供公眾投票，當中包括「炎暑日」、「酷暑日」、「極暑日」、「烈暑日」及「超猛暑日」等。目前民間組織「日本氣象協會」已率先採用「酷暑日」一詞，各界正關注官方最終會選用哪一個名稱。

旨在提升防暑意識 五月底定案

氣象廳表示，希望透過是次調查，選出一個能切合大眾實際體感、並足以反映現今氣候狀況的名稱。除了票選既有選項，民眾亦可自由提交其他建議。投票結束後，當局將與專家進一步討論，預計於5月底公布最終定案。

當局強調，新術語的設立不僅是為了氣象統計，更重要是希望提高公眾對防暑降溫及預防中暑的警覺性，鼓勵市民在應對極端熱浪時採取更積極的防護措施。