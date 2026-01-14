日韓領袖奈良上演「音樂外交」 高市早苗、李在明同台打鼓合奏BTS金曲

日本首相高市早苗今日（13日）於故鄉奈良接待到訪的南韓總統李在明。兩人在嚴肅的領袖會談後，破天荒上演一場驚喜十足的「音樂外交」——同台擔任鼓手合奏多首流行金曲，包括韓國天團BTS的《Dynamite》，現場氣氛融洽。

昔日輕音社鼓手炫技 高市圓李在明夢

曾於學生時期加入輕音社、擔任重金屬樂團鼓手的高市早苗，充分發揮其音樂專長。據悉，高市去年訪韓時曾透露打鼓興趣，當時李在明隨口一句「我也想試試看」，日方遂暗中籌劃這場驚喜。

報道指，在昨日的非公開場合中，高市和李在明換上配套的藍色服裝，各據一套爵士鼓。高市早苗展現出「專業級」技巧掌握節拍，並現場對李在明進行即席教學。初次體驗的李在明則興致十足地加入即興演奏，並透過發言人感嘆：「完成了人生的願望，我從小就希望能打鼓。」

除《Dynamite》外，兩人還合奏了近期在Netflix及金球獎大放異彩的動畫《Kpop 獵魔女團》（Kpop Demon Hunters）主題曲《Golden》。這首歌曲剛奪得第83屆金球獎「最佳原創電影歌曲」，曲風輕快勵志。

演奏結束後，兩位領導人在彼此的鼓棒上簽名交換留念。李在明更贈送一套韓國製架子鼓作為伴手禮，高市則回贈一款適合戶外活動的日本製手錶。

此次選在奈良會談亦具深意。奈良不僅是高市的故鄉，與李在明曾執政的慶尚北道慶州市更是姊妹城市。雙方在會談中稱，隨着戰略環境嚴峻，日韓美三方合作至關重要，並同意將「穿梭外交」常態化，共同應對供應鏈與經濟安保等未來挑戰。