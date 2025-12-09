Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全球首名︱AI女演員Tilly Norwood 已簽60份合約

趣聞熱話
世界首名人工智能（AI）生成的演員Tilly Norwood數個月前正式亮相，引發荷里活演員的批評浪潮，擔心真人演員失業、電影的藝術價值遭破壞。但該名AI演員的創造者、荷蘭裔女演員維爾登（Van der Velden）在昨日《華爾街日報》刊登的訪問中聲稱，已為Tilly簽了60份合約。維爾登並披露創造Tilly的過程。

荷里活一片撻伐聲

39歲的維爾登利用聊天機械人ChatGPT創造AI演員，她先是向ChatGPT簡要描述了她理想中的形象：「一位魅力四射，具國際化吸引力的女性名人。她五官對稱、肌膚光滑明亮，擁有一雙迷人的綠色眼睛。她有一頭長髮。」隨後Tilly的第一張圖像誕生了：卡通風格，嘴唇豐滿，眼睛呈奇異果顏色，種族特徵模糊不清。

長居英國的維爾登想要一個真實的鄰家女孩，一朵英倫玫瑰。維爾登說，很清楚荷里活會選甚麼樣的女孩。

在接下來的六個月，維爾登與她的15人團隊精心打磨女主角的形象。他們在不限制任何外表、年齡或天賦的前提下，共製作了2000個版本。

但Tilly9月底正式亮相後，荷里活爆發一片撻伐聲。《阿凡達》導演占士金馬倫稱Tilly「令人毛骨悚然」。 《科學怪人》導演哥連慕迪多奴說，他「寧願死」也不願和AI一起拍電影。美國演員工會反應激烈，指：「Tilly Norwood並不是演員，只是由電腦程式生成的角色，而這個程式訓練過程中參考了無數專業表演人才的作品，但既未事先取得許可，也未支付報酬。」演員工會抨擊，AI演員不僅威脅真人演員的生計，更會貶低影視作品的藝術價值。

但維爾登表示，私底下人們對她的接受度更高。最近幾周，她簽署了約60份保密協議，涉及有真人演員參與的混合電影、全AI製作的電影，以及Tilly專項項目，其中大部分的投資額在1000萬美元至5000萬美元之間。

 

