英國居民扮恐龍夜丟垃圾被拍下 疑為逃罰款 議員：可愛也不能亂拋垃圾

英國艾塞克斯郡（Essex）近日出現離奇「恐龍亂拋垃圾」事件。一名居民身穿紫色恐龍造型服裝，酷似兒童節目角色「Barney」，深夜手拖兩大袋垃圾潛行於街頭，確認四下無人後將垃圾棄置路旁，然後淡定離去。整個過程被閉路電視拍下，引起當地熱議。

穿恐龍服疑避票控

事件發生於周二晚上約 9 時 30 分，地點發生在濱海西崖（Westcliff, Southend）的47 歲居民里佐（Carmine Rizzo）門前。片段所見，這名「恐龍」先在街角張望，確認沒有車輛或路人後，才手提垃圾袋快步穿過馬路，走到垃圾桶旁。其後，他似乎要靠旋轉身體借力，將垃圾袋拋到欄杆旁，然後慢慢離去。離開前，他還對着鏡頭「扭柱」擺動，似乎知道自己正被拍攝。

里佐事後觀看片段時哭笑不得，坦言「簡直不敢相信自己的眼睛」，還擔心街上的垃圾會「算在他的頭上」。

有居民笑指，涉事者可能是為了避免被票控非法棄置垃圾（fly-tipping），才刻意穿上恐龍裝遮掩身份。當地紹森德市議會（Southend Council）近月正加強巡查和執法，違例者可被重罰。

環境部門議員海德（Lydia Hyde）亦回應事件，批評道：「無論多可愛，亂拋垃圾都是錯的。這種自私行為應該像恐龍一樣絕種。」

英國近期亦出現另一宗大型非法棄置事件，在牛津郡 Kidlington 一條 500 呎長、近 20 呎高的巨型垃圾堆一夜間出現，被批可能釀成環境災難，環境署現正調查中。