玻璃吸管爆裂女子沒發現 吞下碎片「滿嘴是血」嚇死：再也不敢用

美國一名女子使用玻璃吸管時發生可怕意外，她完全沒發現玻璃吸管有碎裂，無意中吞下碎片，大約2小時後突然發現嘴內全是血，要緊急入院接受手術。事主奧布萊恩（Breezie O'Brien）在網上公開這段恐怖經歷，獲得逾3200萬點閱。

奧布萊恩表示，她用玻璃吸管喝飲料時，突然感覺有什麼東西被吞進喉嚨，她低頭一看發現吸管有破裂，並且缺了一小塊把她嚇了一大跳，但打算觀察一下情況，結果2小時後她打了一個很大的嗝，發現嘴內有血。

奧布萊恩立即趕到醫院，醫生掃描發現玻璃碎片穿過食道落入胃部，緊急讓她麻醉接受手術，然而在準備手術時又發現碎片已經離開胃部，流入腸臟無法取出。

無法做手術只能等自然排出

奧布萊恩表示，這幾天她只能耐心等待玻璃碎片自己排出來，「我的腸子裏有一塊漂浮的碎片，真是太棒了，我以後再也不會用玻璃吸管，大家也千萬不要用」。

奧布萊恩的故事嚇到許多網友，有人留言說：「天啊，我也是玻璃吸管愛好者」、「新的恐懼被釋放了」、「我用玻璃吸管5、6年了，現在就去丟掉」。有網友建議可改用其他材質製的環保吸管，例如不銹鋼。