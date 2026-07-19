北京學者：從安世到英鋼 歐洲投資風險升

「當前部分公認的國際市場原則正被不斷打破，歐洲多國以安全為由不斷擴大政府對經濟活動的介入範圍，」北京外國語大學歐盟與區域發展研究中心主任崔洪建對《星島》表示，英國將敬業集團旗下英國鋼鐵強制國有化，若不向敬業集團提供補償，恐被外界質疑行政干預，甚至對外資巧取豪奪的傾向，衝擊海外投資者對英國營商環境的信任；同時，敬業集團亦需釐清自身經營責任和英方國有化措施的邊界，自查在當地經營的全流程是否完全合規。

在崔洪建看來，英方出於本土煉鋼高爐關停、喪失傳統工業根基的民族主義危機感，以產業安全為由動用行政力量推進國有化，卻迴避干預市場、補償投資者的責任，違背了市場契約原則；敬業集團強調巨額投入，卻也難以迴避後期經營承壓、高爐關停的現實。



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他指出，當前事件雙方均存在片面敘事問題，各自塑造受害形像、放大對立，極易推動事態升級、愈發政治化。

縱觀近年歐洲投資環境，英鋼事件並非個例。去年9月，荷蘭政府接管總部設在荷蘭、母公司為中國聞泰科技的安世半導體公司，中方隨後出台相關出口管制措施，一度引發全球汽車供應鏈波動。

崔洪建指出，歐洲各國不斷擴大安全干預邊界，行政權力凌駕市場規則成為新風險，背後關聯地緣政治重構下，政企關係、經貿規則與跨國商業邏輯的深度重塑。

至於事件後續走向，他支持敬業集團通過英國成熟的法律體系，走司法途徑維護自身合法權益。雖然中國政府表態關注事件，但相信不會貿然採取反制措施，可能優先通過官方渠道溝通，立足整體對英投資大局穩定，而非局限於單一企業個案。

崔洪建並認為，中方應重新評估歐洲整體投資環境，後續亦不排除針對英國在華企業投資申請、業務範圍等方面採取對應措施，倒逼英方正視雙邊對等利益。英國新任首相即將上台，其被外界認為風格務實，相信中方亦將留出緩衝空間，觀察英方後續對該事件的處理。

駐京記者 楊浚源