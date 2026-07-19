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英國國有化英鋼 華企大股東斥強吞資產踐踏國際法治

即時中國
更新時間：17:20 2026-07-19 HKT
發佈時間：17:20 2026-07-19 HKT

日前，英國政府於7月中旬通過立法，正式將中國敬業集團旗下的英國鋼鐵公司（British Steel，下稱英鋼）全面國有化。中方對此表示強烈不滿，批評英方「強取豪奪」，並表明已啟動雙邊投資協定程序追討賠償。

敬業實現「不裁一員 不欠一薪」

英國鋼鐵公司在斯肯索普的工廠。
英國鋼鐵公司在斯肯索普的工廠。

相關新聞：英國接管中資鋼鐵廠  揚言不再讓華企插手鋼鐵業  中方：勿經貿合作政治化

針對此次被強行收歸國有，敬業鋼鐵有限公司於7月19日發佈鄭重聲明，認為敬業對英鋼及英國鋼鐵工業貢獻巨大。 敬業2020年收購英鋼，僅花一年，便通過內部改革與營運優化實現扭虧為盈。而在過去五年間，敬業持續投入巨額資金升級裝備、革新技術，並足額納稅，為當地創造數萬個就業崗位。其間面對疫情、英國脫歐、俄烏戰爭及通脹飆升等多重考驗，敬業實現「不裁一員、不欠一薪」。

同時，敬業集團也批評英國政府背信棄義，強吞資產。 英國政府自收購以來，從「承諾共同投入」變成「拒不兌現」，最終發展為「強行接管」與「全面國有化」，完全罔顧敬業的持續投資，且僅願提供幾乎為零的補償。此舉公然踐踏國際法治，將嚴重損害英國的國際信譽並打擊全球投資者信心。

敬業最後更強調，表明將保留一切法律權利，依法追償到底。

回顧2020年3月，英鋼瀕臨破產，敬業集團以約5,300萬至7,000萬英鎊依法收購，並承諾投入巨額資金。2024年，因應歐洲能源成本飆漲，廠房面臨鉅額虧損。敬業集團提出關閉老舊高爐轉型電弧爐的計畫，但遭英國政府拒絕，雙方協商破裂。

實際上，英國鋼鐵公司（British Steel）作為英格蘭僅存的原生鋼生產商，對英國至關重要。該公司總部位於斯肯索普（Scunthorpe），其高爐不僅保障了國家安全，還維護了交通網絡及重大基建項目的供應鏈，並支撐著數以千計的就業崗位。

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