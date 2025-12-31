Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

星島申訴王｜KOL想變蜜桃臀筷子腳 深圳抽脂手尾長 雙腿肌肉變凹凸不平

放蛇直擊
更新時間：08:00 2025-12-31 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-31 HKT

《星島申訴王》日前報道港人陳小姐（化名），在深圳福田「抽脂變抽血」的慘痛經歷。記者再聯絡另外兩名事主，她們都在陳小姐光顧的深圳醫美醫院，分別接受抽脂和隆鼻手術，事後均大表不滿。

32歲內地網紅朱小姐，其實身形偏瘦，目測未見多餘脂肪；但她指因工作需要上鏡，故想透過抽脂手術塑形，令自己也能擁有「蜜桃臀」（翹起的臀部）及「筷子腳」（修長雙腿）。她憶述當時醫院職員向她極力游說，聲稱該醫院的醫生技術高超，抽脂後絕不會出現凹凸不平的情況，結果落搭。無奈完成抽脂手術後，雙腿和臀部正正出現了大面積的凹凸不平，她還表示身體因醫生過量填充，出現長期痛症。

手術塑形致凹凸不平 網紅工作大減

這次手術對朱小姐造成很大打擊，除了要承受身體的疼痛不適，更因為身體部位凹凸不平，拍攝時需刻意遮掩而大幅減少工作，包括無法接下跳舞拍攝。她語帶哽咽地形容：「自己心理壓力很大，工作也不能好好工作了，導致我現在生活、工作都不是那麼好，工資也降了很多。」

另一名申訴人是31歲港女梁小姐（化名）。自言曾多次隆鼻的她，經小紅書廣告認識相關深圳醫美醫院，了解後憑經驗覺得這間醫院的隆鼻手術很合理、效果應該理想，加上醫生面診時的講解詳盡，於是決定光顧，花費了人民幣79,000元（折合港幣87,700元）進行隆鼻手術。

豈料手術後鼻子的效果，與面診時醫生的形容並不脗合；回港後梁小姐進行電腦斷層掃描（照CT），更發現鼻子歪了，術後一個月後仍出現鼻頭紅腫、發炎等。她非常不滿這結果，多次向院方追究，但她指院方態度敷衍，從沒考慮退款或其他安排，梁小姐氣憤又申訴無門下，只能自行支付額外金錢修復。

涉事醫院停做抽脂 職員稱「醫生去了進修」

《星島申訴王》記者，嘗試以顧客身份到涉事深圳醫美醫院了解，事先已透過網上預約，表明想進行抽脂及皮膚療程。該醫院裝潢氣派十足，職員也殷勤地招呼記者，並不斷推銷各種套票優惠。惟當記者具體詢問抽脂手術時，職員卻以各種理由婉拒介紹。

醫院職員指：「吸脂我們現在已經不做了，因為吸脂的醫生進修中，最少要一年左右，我們之後才計劃要不要再開吸脂。因為我們的吸脂醫生，做全身麻醉手術是做得最好和最多，他去了進修，我們就先把全麻停了。」

涉事醫院聲稱醫生進修，故暫停所有抽脂項目。惟記者調查發現，該名「進修醫生」原來已加盟了另一間醫美機構。

中港苦主登門擬追究 醫院冷處理

受訪者均指出，涉事醫院對於她們出現的身體狀況，一直採取拖延、敷衍態度，從未認真處理投訴。《星島申訴王》日前跟隨「抽脂變抽血」的港女陳小姐，以及因抽脂以致身體凹凸不平的內地網紅朱小姐，再次到醫院了解，卻遭到冷待。醫院職員回應：「我們有負責人跟客人溝通，但他今天不在，我也不會跟你們講任何東西。如果你們要這樣，我們就不會理你們了。」

期間，陳小姐遇見當初游說她進行抽脂的職員，立即急步追上，職員見狀匆匆離開現場。對於這種結果，苦主表示早已預料。陳小姐直言院方是不會退錢或者賠償，她只求一個公道和交代，惜仍未能如願，只能獨自承認手術後的傷害。

港人北上消費成風，醫學美容服務亦是熱門選擇，但不少人忽視背後隱藏的風險。消費者委員會表示，過去5年共接獲1宗港人北上接受醫美療程的投訴，個案仍在跟進中。呼籲港人如計劃到內地接受醫美服務，應充分考慮收費、潛在風險，以及可能出現的併發症等因素，再決定是否進行有關療程。若不幸遇上糾紛，可先與相關商戶協商，或向內地消保組織尋求協助。

大家又如何看北上進行醫美？歡迎留言討論。

星島申訴王｜男友嫌肥走上抽脂不歸路　港女術後滿地血跡極嚇人

