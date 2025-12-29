星島申訴王｜男友嫌肥走上抽脂不歸路　港女術後滿地血跡極嚇人

港人北上醫美越趨盛行，其中一個備受追捧的服務就是抽脂。在內地小紅書平台，醫美醫院或受聘為他們宣傳的美女模特兒，不斷發帖標榜內地抽脂服務如何價廉物美，但為避免帳號被封鎖，一般會以「XZ」、亦即吸脂的漢語拼音「xī zhī」作為代號。惟現年32歲、任職電話售貨員的陳小姐，半年前到深圳接受抽脂手術，卻形容自己險死在醫院裏！

一直有做不同醫美療程的陳小姐，今年6月前往深圳福田區、一間由深圳A股上市集團持有的醫美醫院，原本打算做隆鼻手術；醫院職員見她有點「嬰兒肥」、極力推介她做抽脂塑形，在面部、手臂和腹部抽脂，報價僅約2萬元人民幣(折合港幣22100元)，大約為香港同類療程的五分之一價錢，陳小姐心動下成功被游說進行手術。

抽脂價錢僅香港五分一 事主稱手術後「大出血」

陳小姐自問是「抽脂達人」，曾在韓國、台灣及內地多次抽脂都從未出事；但當她在長達七小時的手術後甦醒，初到洗手間脫下褲子如廁時，即時血如泉湧。她形容「我一脫褲子，『吧啦』一聲，血像瀑布般噴湧而出！」之後再三次離床如廁，都弄得滿身、滿床、滿地血跡斑斑。

她續稱：「我在洗手間看着鏡中肥腫難分的自己，好像浮屍一般的身體，再看到滿地血跡，真是很害怕會死在醫院。」她形容當時是「大出血」，估計失血量「超過10盒檸檬茶」。原本打算暪着家人偷偷做醫美手術的她，也只好硬着頭皮致電家人求救；惟家人因未能即時北上，建議她立刻報公安求助，轉往其他醫院接受治療。救護員到場後，負責手術的醫生卻即時衝進病房，再三向她和救護員強調「沒事的」和「這是正常的」，敦促救護員離開。

救護員離開後，醫生態度驟變，直斥陳小姐私自離床才會出血，令她極感不滿。她在三日後勉強止血，即在男朋友陪同下返港。她發現這次手術，不同對改善身型沒有幫助，手臂抽脂部位還出現凹凸不平的異常情況。事後她多次擬與涉事醫院交涉，但始終無法直接聯繫醫生；醫院職員則一直推卸責任，只顧指責她不聽從醫生指示，包括沒有妥善穿着壓力衣和擅自離床等。

手術出事仍敢再抽脂 「不想男友嫌棄我肥」

陳小姐雖然對相關醫院失望和失去信心，但一直爭取退回全數或部分抽脂手術費用，讓她有足夠的資金處理術後的後續問題。事實上她在接受訪問前後，又再到內地其他城市的醫美醫院進行抽脂和執整儀容。陳小姐踏上抽脂不歸路，原來事出有因，就是不願再聽見男朋友嫌棄自己的說話。坦承「愛吃又愛靚」、以致略見肥胖的陳小姐說，男友曾經對她說「我不想有一天拖着一個肥婆出街！看看妳的肚腩，好像汽車輪胎。」這番說話讓陳小姐感受到男友的嫌棄，亦成為她不斷做醫美變靚的魔咒。

《星島申訴王》就陳小姐的個案，向本地的整形外科醫生劉肇基查詢。他表示抽脂後傷口有輕微滲血屬正常情況，而大量出血則極為罕見；根據陳小姐保留的影片和相片分析，感觀上失血量確實嚇人。至於院方指責陳小姐未穿妥壓力衣，劉醫生同意抽脂手術後病人確有需要穿着壓力衣，但事主形容因術後腫脹，以至無法穿衣的情況並不常見。至於手臂凹凸不平的狀況，他指負責抽脂的醫生應在進行手術前，就要竭力避免有關問題，皆因術後才發現凹凸不平，要修復便相當困難。

劉醫生續指，進行抽脂般非必要性手術時，醫生和患者需要緊密溝通，確保雙方的想法和要求在同一水平。若患者手術後有意見時，醫生更應該妥善安撫其情緒，並清晰表達有關狀況。

陳小姐的遭遇，原來並非單一事件。下集《星島申訴王》，將會報道其他苦主在涉事醫院的不快經歷；記者並以客人身份放蛇，了解醫院的營運狀況。