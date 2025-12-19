星島申訴王│ 放蛇踢爆「黑珍珠」入侵廟街 警方即掃黃拘44歲烏干達妓女

《星島申訴王》早前報道，佐敦廟街有一批年輕企街女子穿上校服拉客，令區內黃色事業猖獗，影響居民。近日再有市民報料，指廟街多了一批十分罕見的非洲籍「企街」女子，在廟街長駐拉客。事件經披露後，油尖警區特別職務隊人員本月18日在油麻地一帶展開掃黃行動，打擊街頭賣淫活動，其中拘捕一名44歲烏干達籍、持「行街紙」女子。

相關報道：星島申訴王｜佐敦廟街驚現非洲軍團 黑珍珠操普通話拉客250次

警方表示，行動中在油麻地砵蘭街及廟街附近拘捕一名持「行街紙」44歲烏干達女子，及一名持雙程證47歲內地女子，涉嫌「為不道德目的而唆使他人」及「違反逗留條件」。兩名被捕人現正被扣留調查。行動中，警方分別在砵蘭街及廟街兩個單位內檢獲一批證物，包括避孕套，潤滑油及一次性浴巾等。

懷疑為同一行動中被捕的47歲內地女子。警方圖片

警方強調，會於砵蘭街、碧街及廟街一帶加強巡邏，以打擊流鶯問題；重申街頭賣淫行為乃油尖警區重點打擊目標之一，警方會繼續留意相關情況及果斷執法。



《星島申訴王》記者早前到廟街視察，與其中一名非洲籍「企街」搭訕，她以普通話拉客：「250元(一次)」，如果客人要求淋浴，服務費要加50元至300元。記者與其中一位自稱Sophia的「企街」傾談，她聲稱來自某個東非國家，並首次到訪香港並進行賣淫，只為賺錢養育子女和家人，她亦曾到訪多個國家及城市賣淫。