星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客$250次

放蛇直擊
更新時間：08:00 2025-12-15 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-15 HKT

《星島申訴王》早前曾報道，佐敦廟街有一批年輕企街女子穿上校服拉客，令區內黃色事業猖獗，影響居民。近日再收到市民報料，指廟街多了一批十分罕見的非洲籍企街女，在廟街長駐拉客。

記者連日到廟街視察，發現這批非洲籍企街女子的蹤影，相對於其他操普通話的企街，她們的膚色和髮型份外突出。記者與其中一名非洲籍「企街」搭訕，她以普通話拉客：「250元(一次)」，如果客人要求淋浴，服務費要加50元至300元。

為了解這批非洲籍企街女更多資料，記者找其中一位略懂普通話，跟她到附近一個唐樓單位，現場面積大概百餘呎。該名「企街」自稱Sophia，來自某個東非國家，她向記者表示，自己是首次到訪香港並進行賣淫，只為賺錢養育子女和家人，她亦曾到訪多個國家及城市賣淫。「近年去過新加坡、印度；中國包括上海、廣州、義烏及澳門，所以懂得一點點普通話。 」

Sophia表示，雖然她是第一次來香港開工，但自稱很受客人歡迎，「客戶九成是中國人，他們都喜歡我，我在這裏還認識了香港男朋友！」

警員巡查即「走鬼」 區內企街驅不散

有熟悉廟街色情架步人士向記者透露，非洲籍「企街」近期人數明顯增加和頻密出現。「她們在這裏開工差不多有兩個多月，最早期只有一個，大家不太覺眼；現在誇張了，每天起碼都有四、五位。」

記者連日觀察，區內警員其實已頻密巡查廟街，但因為「企街」遠遠看見警察，便立即「走鬼」衝上樓暫避，暫停拉客活動；待警察離開，眾人又返回街上開工。至於非洲籍「企街」，當知道警察前來，她們便拿起手袋走到廟街大街中間，扮普通旅客觀光，以逃避檢查。

議員理解執法難 冀長擺警車作警惕

曾經擔任撲滅罪行委員會主席、現任油尖旺區區議員的陳少棠表示，近期在廟街湧現的外籍妓女，可能是以旅客身份入境的人士，涉嫌違反逗留條件在港賣淫；另一可能性，她們是提交了酷刑聲請而留港的外籍人士。陳少棠承認，要掃蕩這類企街在執法上有一定難度。

陳少棠建議，警方可以長期擺設警車在廟街附近黑點，起碼有震懾力，告訴不法份子附近是有警察看着，相對有警惕作用。

警方回覆《星島申訴王》查詢，表示由今年1月至11月中油麻地分區進行了18次掃黃行動，拘捕189人，當中有4人為外籍人士。警方強調一直非常關注和致力打擊非法賣淫活動，以減少色情活動對市民可能造成的滋擾。

