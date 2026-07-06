星島申訴王｜前校監被指偷八達通 斥又一城保安好人當賊辦：是非不分

「路不拾遺」本是美德，但前幼稚園校監「貓貓校監」呂詩慧（呂校長）卻因此惹來麻煩。她日前在九龍塘又一城商場停車場拾獲一張八達通卡，在失卡旁邊的車輛擋風玻璃留下自己聯絡方法，希望等待卡主致電認領，並暫時保管失卡，豈料卻被商場保安要求立刻交出失卡，否則恐涉偷竊。

呂校長隨後在社交平台拍片吐苦水，質疑保安「是非不分、辦事能力低」，引發網民熱烈討論。呂校長事後接受《星島申訴王》訪問時澄清，她熟悉該商場超市客服職員，並再次向對方留下自己聯絡方法，由於當日她身體不適，因此她未有即時將失卡交到商場客服，她先到附近餐廳稍作休息，期間收到商場保安的來電，指她涉嫌盜竊。

她強調，自己出發點純粹是想幫失主找回失卡，並質疑保安處事態度，直言：「我只想解決事情，讓車主拿回失卡，但不應該『好人當賊辦』，這樣是不對的。」

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保安電話「追魂call」斥偷竊

呂校長在個人社交網站拍片講述事發經過，事發當日，她相約朋友在又一城商場餐廳會面及用膳。事發當日下午2時30分，她泊車後發現地上有一張八達通卡，因擔心車主因遺失八達通卡出閘需繳付高額泊車費，她先在鄰車留下字條及聯絡電話，再到相熟的連鎖超市服務台留下個人聯絡資料，自己則先保管失卡，打算直接歸還給失主。

呂校長指因事發時疑血糖低頭暈，加上須到餐廳與友人會面，她於是離開超市前往餐廳用膳。直至下午2時45分，她收到商場保安來電，她形容對方語氣強硬，要求她必須立即將失卡送往管理處。呂校長一時無法走遠，建議車主或保安前往她用膳餐廳附近的顧客服務部取回，卻遭對方一口拒絕。

呂校長引述對方指：「那就是說要等你開完會？那你偷東西了，那我要報警。」她更指對方重覆數次「你不拿來，你就是偷東西。」令她感到氣憤難平：「我執到東西交給你，到現在已經變成我偷東西……我說你喜歡報就報，其實也不用那麼麻煩，警察就在樓下，你叫他下來抓我！」

即睇呂校長拍片講述事件經過

為免節外生枝，呂校長在下午2時50分待友人到達餐廳後後，將拾獲的失卡送到顧客服務部，並堅持要顧客服務部的職員「落案」備註，以免再被人曲解。她事後怒轟商場保安「沒有訓練、邏輯崩壞…如果我要偷，怎會留下名字和電話？」

事件曝光後，網民議論紛紛，有網民認同商場保安說話技巧不當，亦與客服人員團隊溝通不足，形容事件為「好心冇好報」，但亦有網民直指若一早將失卡直交管理處，便不會發生上述一連串誤會。

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律師：主動留下聯絡不構成不誠實意圖

執業大律師陸偉雄表示，事件癥結在於女事主是否拾遺不報，若事主只想過交還但沒有任何行動，才會被推論有犯罪意圖；但女事主既然交回商場客服及主動留下聯絡方法讓失主聯絡，便不構成不誠實意圖。他強調路不拾遺是美德，同時建議盡快歸還才能保障清者自清，以免引發更大誤會。

《星島申訴王》向又一城商場查詢事件，發言人回應，根據內部紀錄，呂女士於當天下午3點前將相關八達通卡交到LG2客戶服務處，失卡人士則於下午3時47分領回。截至目前，商場並未接獲呂女士或八達通卡主任何形式的正式投訴。

發言人強調，商場一直按照既定指引處理拾獲失物， 並確保相關程序均符合私隱及個人資料保護要求， 包括即時將失物移交大廈控制室、進行登記及妥善保管， 以及根據可得資料嘗試聯絡相關機構或失主， 並於核實身份後安排歸還。商場土亦會加強前線員工、 保安團隊及租戶客服人員的溝通，確保各方處理流程一致， 保障顧客權益，現正檢視相關流程，並已加強員工培訓及跨部門溝通， 以持續提升客戶服務質素。