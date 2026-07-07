星島申訴王 | 港車北上帶煙回港被罰$5700 港男發帖警世：司機不享攜帶19支香煙豁免

很多港人習慣北上消費，一般旅客只要離境超過24小時，回港時就可免稅攜帶 19支香煙。然而，這個免稅優惠對「港車北上」的司機並不適用！一名港男日前經港珠澳大橋駕車回港，因隨身攜帶香煙入境，結果被海關罰款 5,700 港元。事主事後在網上發文「警世」，提醒其他跨境車主留意。海關回覆《星島申訴王》時明確證實，在「港車北上」計劃下的香港私家車司機，並不享有煙草稅豁免。 換言之，司機不論離境多久，即使只帶 1 支煙回港也屬違法。

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事主甘先生接受《星島申訴王》訪問時稱，自從港車北上計劃後，每逢假日都會駕駛私家車北上消遣。事發6月27日，他跟女友駕車經港珠澳大橋到珠海玩兩天，翌日傍晚時分返回香港，且合共帶了40多支香煙回港，「因為以前坐火車北上，回港時都可以帶19支煙，以為港車北上情況一樣。我和女友帶咗兩包多，多出嘅數支，預計捉到都只會罰很少錢。」

攜帶過量香煙被罰款5700元

當甘生在港珠澳大橋入境時，海關職員發現他攜帶兩包有多香煙。甘生本來很鎮定，以為只是多了數支，豈料海關職員表示，他攜帶的香煙數量，比法例規定的多出超過一包，甘生大吃一驚，「職員說所有跨境汽車司機都沒有免稅煙優惠，所以我和女友兩人，只可帶19支入境。」

甘生當時也擔心會否被檢控入獄，幸好海關職員從香煙數量判斷，相信他們並非刻意偷運香煙入境，「最終要補回煙稅和基本的5000元罰款，總數5700元。」甘生表示，對於被罰款感覺十分肉赤，只能怪自己沒有了解清楚條例，「所以在網上公開事件，希望提醒港車北上的司機，不要誤墮法網。」

甘生回港後也在社交平台發帖提醒其它港車北上的市民，提醒私家車司機回港時並不獲豁免攜帶19支香煙。該帖文引起網民極度關注，不少有港車北上的網民都感謝樓主分享事件，他們都說以後駕車回港時，不會再攜帶香煙入境。亦有網民順勢建議他戒煙。

從事汽車維修和美容行業數十年 、經常港車北上的Leo，表示自己也不知道跨境私家車司機不獲豁免攜帶19支香煙入境，建議政府加強宣傳，「當局應該在過關位置，大字標明跨境司機沒有香煙免稅，以免市民誤墮法網。有些人一年交稅都未必交到六七千元，但這樣過一過關，就被罰六七千元了。」

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海關：港車北上私家車司機不獲豁免

海關回覆《星島申訴王》查詢表示，根據《應課稅品(豁免數量)公告》（第109章，附屬法例G），由任何船舶、飛機、鐵路列車或車輛的年滿18歲乘客為自用而放在其行李內進口的煙草，如不超過指明數量，可獲豁免繳付稅款。由於根據《道路交通條例》（第374章）的車輛乘客是指任何乘搭或乘坐車輛的人，但不包括該車輛的司機或指導員，因此在「港車北上」計劃的香港私家車司機不獲上述稅款豁免。

根據《應課稅品條例》（第109章），入境旅客如沒有向海關人員申報其所管有而超逾免稅優惠數量的應課稅品，或作出虛假或不完整的申報，可遭檢控。違例者一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。同時，香港海關可向違規旅客作出「有代價地就罪行不予檢控」的安排，以判處罰款形式代替檢控。罰款額相當於有關應課稅品須繳稅款的5倍，以及定額罰款$5,000。



根據香港海關的資料，由去年1月至今年5月，共有4宗個案涉及「港車北上」計劃的司機或乘客就違反《應課稅品條例》被檢控；另有183宗個案涉及「港車北上」計劃下的司機或乘客，因違反《應課稅品條例》而被判處罰款。