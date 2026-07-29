星島申訴王｜深圳商場冷氣不夠凍？ 實測室內熱過室外 港人呻：熱過汗蒸幕!

北上消費成為港人常態，《星島申訴王》發現不少網民抱怨網上投訴福田商場熱點皇庭廣場冷氣不夠凍，甚至有人戲言「留喺商場會中暑！」為了查證真偽，記者走訪包括皇庭廣場在內的3個商場，並於周末下午人流高峰時段進行實測，結果發現新舊商場冷氣溫差極大，開業12年的皇庭廣場室內氣溫高達33.7°C，比當日室外氣溫28°C還要高，有港人形容皇庭廣場「熱過汗蒸幕」！

《星島申訴王》實測當日為周末下午人流高峰時段，深圳市氣象局顯示室外最高氣溫約為28°C。記者分別在三間商場包括羅湖茂業天地、前海壹方匯、福田皇庭廣場的地下中庭及最高頂層量度氣溫，並確保測試位置具有可對比性。

羅湖茂業天地：室內外氣溫相差2至3°C

首先測試是開業僅半年的羅湖茂業天地。記者在地下中庭停留10分鐘後，溫度計顯示24.8°C，體感清涼。轉到主要經營火鍋、酒樓及即炒小菜等餐飲四樓頂層，在日光照射及較多人用膳的情況，氣溫稍升至25.7°C，與室外氣溫相差約2.3°C至3.2°C，整體仍屬舒適。

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前海壹方匯：室內外氣溫相差1°C

第二站是位於南山區、開業約2年的前海壹方匯。該商場人流相對平均，且沒有火鍋類食肆。無論在地下中庭或頂層，氣溫均維持在26.8°C至27°C之間，與室外氣溫相差僅約1°C。雖然數字上不算「凍」，但商場較為通風，體感不算太熱。

皇庭廣場：室內氣溫高過室外氣溫

最後是福田區港人北上熱門商場之一，開業12年的福田皇庭廣場。皇庭廣場地下中庭主要從事餐飲行業，氣溫維持27.5°C，已接近室外溫度，加上人流多，感覺侷促。然而最誇張的是頂層，測出驚人的33.7°C高溫，比室外28°C高出5.7°C。即使商場天幕有帆布遮蓋日光，也無助散熱，記者站立片刻已大汗淋漓。

舊場冰水融化更快

除了用溫度計量度室內氣溫，《星島申訴王》再進行一個小測試：在三間商場的手搖店各買一杯冰，倒入相同容器並打滿冰，杯底鋪上膠板減低地面溫差影響。記者在容器劃上一吋及二吋刻度，然後將冰杯放於空氣最流通的地下中庭靜止10分鐘。結果顯示，茂業天地和壹方匯的冰塊融化後水位不足一吋；而皇庭廣場的冰杯水位已超過一吋，證明該商場室內溫度明顯較高。

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兩地市民評價不一

記者訪問多位港人，幾乎一面倒批評皇庭廣場普遍冷氣不足。港人廖先生形容：「溫度真的很高，商場高位好像焗爐、溫室一樣。」港人林太更激動形容商場無歎冷感覺，反指熱如「汗蒸幕」：「出汗出到不知如何解決，一直走着一直出汗，根本沒有停過！這裡至少有35度，你看熱成這樣！」另一港人馮先生則無奈表示即使沒有香港商場舒適，亦要學會慢慢習慣。

相反，內地市民卻認為深圳商場普遍冷氣溫度合適。深圳大學生丁先生指深圳大學宿舍與商場溫度差不多，早已習慣了，「感覺還好。」羅小姐更直言深圳商場的溫度是比較適合，香港商場冷氣真的太冷，不穿外套難以適應。

兩地商場溫度標準大不同

港人覺得深圳商場熱、內地人反覺得香港商場冷，其實都是有跡可尋。根據《國務院辦公廳關於嚴格執行公共建築空調溫度控制標準的通知》，規定夏季室內冷氣溫度設置不得低於26°C，貫徹節能減碳環保要求。反觀香港，政府訂立《節能約章》，建議室內平均溫度維持在24至26°C之間，鼓勵各界節約能源。

兩地標準相差至少2°C，加上商場設計、餐飲分佈、通風系統等因素，難怪港人北上歎冷氣期望落空。如果大家對港深商場冷氣溫度有意見，歡迎留言發表意見。

