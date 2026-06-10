星島申訴王｜被嘲「人形Labubu」「裂口女」選港姐 多才多藝旺角現身Busking賣唱

《香港小姐競選2026》本月初在將軍澳電視城舉行首輪面試。當日亮相佳麗中，不乏外形出眾的參賽者，但也有幾位女士，被網民歸入「勇氣可嘉」組別，其中一位笑起來被形容似「Labubu」的紅髮參選者徐疊姿（Gigi），成為全城焦點之一。除了媒體大做文章，網民留言亦相當刻薄，包括「人形Labubu」、「為何要侮辱Labubu」、「裂口女啊！唔照鏡就出嚟？」、「誰給你的勇氣？」等等。

面對這些負評，《星島申訴王》找到Gigi本人了解她的心情。出乎意料的是，Gigi滿帶笑容回應：「我完全不介意！Labubu那麼可愛，可以令大家笑下、開心下，也是一件好事。」

去年落選今年再戰 Gigi自評容貌「我不算360度無死角」

今年26歲的Gigi，祖籍廣東恩平，父親是香港人，媽媽是湖北人，早年一直在恩平讀書生活。直到疫情後她正式返港發展，目前在香港一個主題樂園擔任演藝人員。Gigi表示從小到大從未參加過任何選美比賽，唯獨對參選港姐情有獨鍾。去年她已經嘗試過一次，可惜未能入圍，今年決定再度挑戰。「我覺得雖然是同一個比賽，但從中可以學到很多不同的東西，還可以見識到不同的人、獲得不同的經歷，同時想爭取更多學習的機會。」

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當被問及是否達到公眾對港姐「美貌與智慧並重」的期望時，Gigi坦然回應：「我絕對不是三百六十度無死角，但這也正是我的特色，不過我擁有智慧。」她透露自己畢業於專上學院的音樂教育專業，一直以來的夢想就是成為歌手。

當街演唱《小美人魚》+《玻璃之情》 市民：你靚過Labubu好多

Gigi表示，她不時在旺角街頭表演，唱功了得，《星島申訴王》即場讓她展示才藝。她在旺角街頭現場，首先演繹了迪士尼動畫《小美人魚》的經典歌曲，果真不愧在主題樂園工作和演出，其獻唱的確入型入格零違和；接着她又唱出偶像張國榮的《玻璃之情》，也投入非常。無論是英文歌還是中文歌，她都能應付自如。

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然而，外界焦點始終離不開她的外表，記者索性帶她到旺角鬧市，親自問問途人到底是支持她選美，還是叫她回家罷了。結果街坊一面倒力挺Gigi，當Gigi問市民Alex自己像不像Labubu時，他直說：「似啊！好靚！」。市民Jason和Wilson則認為被指似Labubu是正面評價，因為Labubu好貴。

市民Jacky更力撐：「不像Labubu喎！差很遠！妳靚過Labubu好多！」市民亦Drago大讚：「妳不像惡魔，像天使！」另一位市民Leo則形容：「妳棚牙是我見過最有特色的女仔，任由網民說啦，妳靚是妳的事！」

小時候被叫「黑炭」 Gigi靠爸爸一句話煉成強心臟

面對如此多批評，Gigi為何仍能保持豁達？她分享小時候，因皮膚黝黑被同學取笑為「黑美人」、「黑炭」等，但爸爸教導她：「如果妳連這些都接受不了，將來長大後會聽到更多聲音，更多人會對妳說各種不同的話，那妳到時候又怎麼辦？」後來，就是這番話讓她學會坦然面對一切，從而更有信心應對生活中的難關。

大家是否支持她入圍呢？歡迎留言討論。

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