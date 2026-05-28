星島申訴王 | 背心女睇戲 皮膚勁痕衝出劇院 醫生推斷非蝨咬 疑環境誘發風癩

一名女子近日在社交平台Threads發文，聲稱在戲院睇戲時突然感到皮膚無比痕癢，並發現背脊和手臂多處位置浮現紅腫，一度以為被蚊蟲或蝨叮咬。《星島申訴王》邀請皮膚科專科醫生分析，發現箇中另有原因。

該名穿背心的女網民在帖文表示，本月25日晚上，到荃灣一戲院觀看《星球大戰：曼達洛人與古古》。看到一半時，突然感覺背脊超級痕癢，終忍受不了走出大堂向職員反映情況。當時，她驚覺右邊背脊和手臂共8處位置，竟然變得紅腫凸起，好像被蚊蟲咬過似的，十分恐怖。她立即拍下照片，上傳社交平台講述不幸遭遇。該帖文引起熱烈迴響，已有80多萬人次看過，大批網民討論事件。

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網民估計出風癩 籲睇戲勿穿背心短褲

事主覺得自己是被蚊蟲叮咬，但又不確定是什麼蚊蟲。有網民推斷她是被蝨咬，提醒她回家前要消毒身上衣物、鞋和手袋等，否則蝨入了屋就大件事。不過，更多人認為看患處似是被蚊叮，「睇分佈同粒粒唔似蝨嘅，可能畀隻蚊追咬，有啲蚊係好癲，一隻都咬勁多粒。」、「床蝨通常咬法係一連直線三粒跟住吸飽血就走，所以目測係蚊機會幾高。」、「應該係蚊，蚤嘅話係一點點連住。」又有網民幽默稱，那隻蚊陪事主睇戲，並當她是爆谷，又笑稱事主身上腫起一個個球，名副其實「星球大戰」。

除了是蚊叮蟲咬，亦有網民猜測是致敏源引起的風癩（學名蕁麻疹），「呢種不規則同凸起+分佈似風癩，應該係接觸到致敏源。」、「你呢款似係蕁麻疹呀，同埋呢期又熱又濕天氣好容易出呀」、「可能風癩，坐咗風口位，冷氣又烏糟，下次帶件褸啦。」、「過敏人表示：蕁麻疹，快用冷水降溫止痕。」有網民又估計事主可能睇戲前吃了刺激性食物，所以出現皮膚敏感。有人溫馨提示，戲院座椅衛生成疑，最好不要穿背心短褲，避免皮膚直接接觸座椅。

據事主稱，涉事戲院事後有職員致電她道歉，承諾會加強戲院清潔工作。由於事主當時未看完整套電影，戲院會安排退款。

醫生指如出風癩 忌抓癢避免感染

究竟為什麼事主會出現這情況？皮膚科專科醫生劉顏銘表示，看事主的圖片推斷應該是蕁麻疹。劉醫生指出，物理刺激和環境因素，都會引發蕁麻疹。物理刺激因素方面，壓力、冷熱變化、陽光照射、流汗等，有機會令免疫系統引致自發性的蕁麻疹。

至於環境因素，接觸環境致敏源，例如塵蟎（很大塵的地方）、花粉、動物毛髮 （接觸貓貓狗狗）等，又或者逗留焗熱的地方，例如汗水熱力刺激等，也有機會發生這情況。

此外，食物過敏、藥物過敏、病毒或細菌感染，例如上呼吸道感染，以及被昆蟲叮咬後都有機會引致蕁麻疹。

劉醫生提醒市民，如果有食物或藥物過敏，應避免進食致敏的藥物和食物，如果是屬於物理性因素所導致的蕁麻疹，例如熱力、壓力和汗水等因素，可考慮避免穿着過緊衣物，應該穿着通爽衣物。

如果出現蕁麻疹，劉醫生說要盡量避免抓癢皮膚，以免引致傷口細菌感染，可用凍水敷患處，降低痕癢發熱感覺。另外可以按照醫生指示，有需要可服用口服抗組織胺來控制蕁麻疹。

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