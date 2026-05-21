星島申訴王 | 誤將店員推介壽司當「免費試食」 內地遊客拒埋單：憑甚麼收費？

有內地網民日前在社交平台小紅書發帖，講述自己在上環一間連鎖迴轉壽司店用餐的不愉快體驗，指自己在用餐途中，遇到店員拿壽司產品推銷，問她「要不要嚐一下」；他誤以為是店鋪提供的免費試食於是接受和食用該餐點，豈料結賬時發現原來並非免費贈送，因此拒絕付款店方最終報警處理。該名網民以店員沒有告知收費，質問店方「憑甚麼收費」，並指自己已去信壽司郎作出投訴。有網民針對事件分析認為，事件或源於各地不同的文化差異引致。

有遊客於小紅書發帖，稱在連鎖迴轉壽司店試食壽司後，遭店員要求付費。

事主向壽司店官方客服渠道投訴，要求退款和道歉，目前仍未得到回復。

網民表示理解，這種推銷手法的確容易產生誤會。

有網民認為，迴轉壽司店會使用不同顏色的碟子分辨價錢，指事主誤以為免費講法不成立。。

客人以為試食免費 埋單拒付款

據事主稱，當時正享用食物，突然有一名店員靠近並詢問他「要不要嚐一下？」事主形容店員手上的壽司，自己沒有在迴轉軌道上見過，以為是贈送的試食產品，於是說：「可以嘗一下」。直至結賬時，事主才發現並非免費壽司，又形容店員態度「非常惡劣」地說：「香港是沒有吃了東西不給錢的道理的，你吃了就必須要付錢。」

惟事主不同意店員講法，質疑店員在過程中沒有向他清楚說明產品價錢，認為店員只是詢問事主要不要品嚐試食產品，為何要收取費用。事主與該店鋪經理理論一番後亦無解決問題，餐廳最終報警處理，警察了解事情來龍去脈後，建議事主向香港消委會投訴。

事主最終向迴轉壽司店的客戶服務部作出投訴，批評餐廳違反消費者權益，認為餐廳推銷產品時沒有向顧客清楚說明或者表示價錢，質疑有關做法是欺詐性銷售，要求涉事餐廳退款並給予解釋和正式道歉，以及餐廳對這種推銷手法進行檢討和改善。

網民：或源於兩地文化差異引誤會

據《商品說明條例》（香港法例第362章），禁止在營商過程中提供虛假商品說明、虛假、具誤導性或不完整的資料、作虛假標記和錯誤陳述。事主在小紅書講述事發經過及引述商品說明條例規定後，不少內地網民都支持他投訴，認為餐廳推銷手法容易引發誤會。

不過，在香港本地社交平台，絕大部分網民都認為有關誤會源於文化差異，首先是迴轉壽司店會使用不同顏色的碟子分辨價錢，而「試食」產品亦是使用同類顏色碟，認為事主誤以為免費講法不成立。

部分網民又以茶樓推車仔叫賣點心為例，店員猛落嘴頭叫客人「試下」，不會有人認為該籠點心毋須收費。部分較理性的網民，則認同遊客未必能夠理解香港本土客套話語的真正含義，所以事主產生誤會，亦情有可原。

對於這次「試食」引致的誤會，大家有什麼看法？歡迎留言討論。

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