星島申訴王 | 1個月速減7磅 實測北上買「瘦瘦筆」 每支售¥324價錢是香港十分一

俗稱「瘦瘦筆」的GLP-1 受體促效劑，原本是治療糖尿病的藥物，透過模擬人體的腸泌素，達到降低食慾、延緩胃排空等，幫助病人控制體重。近年成為中港兩地網民追捧的「減肥神器」，有用家指在不用節食的情況下，一個月減重3至4公斤（約7至9磅），甚至有人分享在4個月內成功減去35公斤（約40磅）。《星島申訴王》發現，有網民分享北上買「瘦瘦筆」，指每支價錢僅300多元人民幣，相當於香港價錢的十分之一。GLP-1 受體促效劑屬管制類藥物，記者實測北上購買流程。

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港女飽受身材焦慮 盼打針改善健康

受訪時體重達 180 磅的香港女生 Ceci 表示，她自幼喜好零食且長期以汽水替代日常飲水；由於母親秉持「最重要是開心」的觀念，使她在求學時期始終未正視體重問題。直到步入職場後，她才深刻體會肥胖不僅危害健康，更會對事業造成阻礙，她感嘆道：「上司未必願意帶體型臃腫的自己外出會見客戶。」

Ceci 曾於網上看到許多分享「瘦瘦筆」顯著成效的案例，內容宣稱「無需節食，一個月能瘦 5 磅，半年更可減去 40 磅」，令她深感心動。她曾向香港私人診所諮詢，得知藥物必須經醫生專業評估並在指示下使用，然而每針連同診金需花費約 6,000 港元，昂貴的價格讓她望而卻步。與此同時，她在內地社交平台「小紅書」發現，同款藥物在內地的售價僅需人民幣 300 多元，價差促使她產生了北上購藥的念頭。

實測北上買針 內地醫院藥房把關嚴

為實測赴內地購買「瘦瘦筆」的具體流程，記者 Justin 親身經羅湖口岸前往廣州一間公立醫院實測。根據內地醫院規定，求診者必須先掛號並由醫生診斷。醫生為 Justin 安排抽血檢測，項目涵蓋血脂、尿酸及甲狀腺指數等，相關報告於當日即可取得。

醫生會根據檢查報告、患者體重及實際身體狀況進行綜合評估，確認合適後才開立處方，患者隨後需憑處方前往指定藥房購藥。由於 Justin 未持有內地醫保，相關檢查及診金費用總計約為人民幣 650 元。

取得處方後，Justin 前往廣州藥房嘗試購買三支「瘦瘦筆」，售價的確較香港便宜，以1支裝2.4ml為例，每支售價324元人民幣。然而，藥房職員的審核流程相當嚴謹，不僅要求記者出示醫生處方，更仔細核實開方醫生的姓名。由於處方箋上標明僅開立一支，職員隨即拒絕一次性出售三支的要求，並強調必須補辦相關處方資料方可增購。

「瘦瘦筆」是糖尿病藥物 勿貪平買水貨藥

本港註冊藥劑師蘇曜華解釋，俗稱「瘦瘦筆」的藥物，主要成分為「GLP-1受體激動劑」，原本是用來治療糖尿病，通常在肚腩位置用作皮下注射。其原理是讓患者產生飽滯感，從而減少進食，避免血糖急升。蘇曜華強調，此類藥物屬處方藥，必須經醫生評估體重指數（BMI）及身體狀況後方可使用。同時要考慮甲狀腺問題等風險因素，故有甲狀腺問題的市民不建議使用。

他特別提醒，切勿購買來歷不明的水貨。正規藥品經由合法代理渠道運輸，全程有溫度監控，一旦超標整批貨品便會作廢；水貨則完全無法保證運輸過程中是否曾暴露於高溫，藥效可能大打折扣，甚至變質。

至於北上購買「瘦瘦筆」回港是否合法？香港海關回覆《星島申訴王》表示，根據香港法例，港府對受管制藥劑產品及藥物的進出口有嚴格的規管。含有危險藥物、抗生素或第一部份毒藥的任何合成藥物（例如：瘦瘦筆、壯陽藥等），受法例所管制。

進入香港的旅客如攜有任何受管制供自用的危險藥物，應該攜帶衞生署的書面許可，以及前往紅通道，向海關人員作出申報相關物品。如果備有相關的醫生處方，請一同攜帶以便清關。否則可能面臨檢控，藥物亦會被檢取。

此外，衞生署亦強調，用於治療肥胖症的注射藥物：利拉糖肽（liraglutide）、司美魯肽（semaglutide）及替爾泊肽 （tirzepatide），作為含有第一部毒藥的藥劑製品及處方藥物。只可在「獲授權毒藥銷售商」（一般稱為藥房）的註冊處所內由註冊藥劑師監督下按醫生處方銷售，並須在醫生指示下使用。



任何人非法售賣（不論經任何途徑包括互聯網）或管有未經註冊藥劑製品、第一部毒藥、或沒有處方而銷售處方藥物即屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款10萬元及監禁兩年。

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