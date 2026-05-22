星島申訴王 | 太太黃斑病變視力轉差 丈夫質疑養和眼科醫生停針致病情惡化

《星島申訴王》早前收到做地產生意，兼擔任馬會遴選委員的任永賢申訴，他表示太太數年前因為黃斑病變，在養和眼科中心求醫，但療程後太太的右眼，僅剩1至3成視力，生活大受影響，他質疑主診醫生的病人數目太多，以及對方一度暫停為其太太注射，或導致太太病情惡化。 《星島申訴王》向養和醫院查詢，院方回覆指相關指控並不屬實。

任永賢接受專訪時表示，在2019年2月，太太因為患有黃斑病變，到養和醫院轄下、位於金鐘太古廣場的眼科中心接受治療。任生指，主診醫生是一位著名眼科醫生，一直為太太眼睛打針，維持視力，而每支針費用約兩萬元，每月醫療費約需四至五萬元。

據任生透露，大約兩年後，即2021年1月，主診醫生說他的太太可以暫時停針，準備之後轉藥；所以在同年2月至5月期間，任太都沒有接受注射。

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視力變差兼大細眼 影響社交生活

由於任太右眼持續感到不適，任生在同年5月22日，幫太太預約進行注射治療。但在打針之後翌日，任生稱太太發現右眼視力變得很差。雖然事後太太做了兩次眼部手術，但情況都不太理想，右眼只剩一至三成視力。任生又指太太變成大細眼，「我現在當了全職褓姆照顧她。」

任生說，為了幫太太醫眼，前後花了數百萬元醫療費，但他對臨床治理過程和結果，有很多意見，於是向院方作出投訴。任生向《星島申訴王》透露，去年3月31日，他跟養和醫院副院長，以及眼科手術中心主任等管理層會面。

據任生透露，他在會上提出數點意見：包括指他太太的主診醫生，每日見50至60位病人，診症太多；又質疑主診醫生暫停為太太注射，或導致病情惡化。院方代表則於會上表示，將審視醫生工作量和診症時間，強調不會就診症量向醫生施壓。此外，院方是鑑於任太的掃瞄和血管造影，未發現任何血液或液體，故此考慮暫停注射。惟任生綜合所有情況後，仍然在去年8月去信醫務委員會投訴事件，並且向《星島申訴王》投訴。

為證投訴是否屬實 記者尋求涉事醫生回應

記者在今年3月12日去信養和，到3月17日獲得養和回覆。院方指相關指控並不屬實，會保留一切法律權利，恕不再作進一步評論。至於醫委會回覆《星島申訴王》，表示不適宜就個別醫生的紀律個案作出評論。

為確保報道客觀，給相關人士充分申辯機會，記者在4月30日，到位於金鐘太古廣場的養和眼科中心。記者其後於地下大堂，向涉事醫生當面尋求回應，對方在平和氣氛下指不會透露病人私隱，並簡要回應﹕「公道自在人心」。

但很可惜，星島新聞集團在5月7日，收到以養和醫療管理委員會主席、曹延洲醫生名義發出的信件，對4月30日記者的採訪行為予以譴責，認為記者是「侵犯私隱」、「損害醫療專業尊嚴」及「對醫生造成不必要困擾及名譽損害」， 要求本集團以書面確認將採取糾正措施，確保類似的「不當行為」不會再次發生。

星島新聞集團表示理解院方關注，但對指控深表遺憾。重申集團一直秉持公平、公正和客觀原則，從事新聞採訪和報道。記者在養和眼科中心期間，未對現場人士及院方的正常運作造成干擾。而記者其後向涉事醫生當面尋求回應，此乃調查報道的慣常做法，旨在體現公平及履行核實責任。有關對話在地下大堂的公共地方進行，屬合法合規的採訪，完全尊重醫療專業的尊嚴，亦沒有對醫生作出任何名譽傷害。

星島新聞集團尊重及理解醫院為保障病人私隱，維護醫療人員尊嚴所作出的考量。惟本集團必須強調，採訪與提問乃記者職責，傳媒須切實履行監察社會的責任，捍衛公眾知情權，期望院方亦能尊重及理解新聞工作者的專業立場。

如果大家有醫療事故想申訴，歡迎聯絡《星島申訴王》。

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