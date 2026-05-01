星島申訴王｜五一假期直擊西灣營地實況 遊客無視勸告亂扔煙蒂、崖邊打卡

近年不少內地旅客受「小紅書」分享香港郊野美景影響，每逢假期湧入西貢鹹田灣及西灣一帶露營，令營地超負荷運作，垃圾滿地、非法生火等破壞環境行為，造成嚴重「露營之亂」。《星島申訴王》五一黃金周假期直擊現場實況，發現今年漁護署人員「屯重兵」日以繼夜嚴防死守，至少20人來回不同位置當值，行動將延續多天確保營區整潔，但仍有個別旅客亂拋未熄煙蒂入草叢、微雨走出崖邊拍照及隨地丟棄垃圾等不文明行為。

今日（1日）中午12時許，記者乘船抵鹹田灣後，沿麥理浩徑二段步行至西灣營地視察，沿途遇上不少旅客，未見除夕跨年垃圾塞爆各處的亂象，但沙灘上及步行徑隨處可見印有簡體字的煙盒或用膠袋打包後丟棄的內地飲用水樽與食物包裝紙；另外有操普通話的旅客坐在步行徑或壆邊抽煙休息，完事後將煙蒂棄在草地後離開，未有留意煙蒂是否完全熄滅，亦有旅客無視自身安全，在今日微雨潮濕環境下，走出步行徑範圍外的崖邊拍照。

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漁護署派多人巡查 問卷調查了解營友體驗

針對西貢的鹹田灣、西灣及浪茄灣紮營亂象，漁護署早前表明五一假期會加派人手在各營地日夜巡邏及駐守，對違規行為執法，並使用無人機及閉路電視系統協助監察營地情況。現場所見，十多穿上漁護署背心的人員主動提醒營友遵守安全遠足規則及露營禮儀，亦有營地問卷助理持問卷主動向營友詢問，了解露營人數、交通方式；營地現時是否有過度擁擠、垃圾或噪音問題；營友煮食時透過什麼方式烹煮；以及如何處理露營期間產生的垃圾等，為十一國慶前夕推出露營地點預約制及收費制度前夕做好意見搜集。

去年成為垃圾及非法露營重災區的西灣營地，今年成為漁護署重點關注區域之一，白天目測傍晚前大約30多個帳篷，數目較去年近100個大減三分之二，並全部均在指定營區駐紮，漁護署人員一見有人紮營，先上前遞出宣傳牌進行重點教育，教授營地使用、爐具用火、洗滌煲具及廁所使用守則，提醒盡量降低聲浪及切勿破壞郊野環境，大型生火煮食將不被允許，而靠近西灣士多的非營區沙灘，去年有多達近百個紮營形成極其誇張的帳篷海，今年則被漁護署人員嚴防死守，但凡有人放地蓆或打營釘，即被告知上址為非法營區，有機會被檢控或罰款，保持非營區「零營淨灘」。

據現場漁護署人員透露，5月1日至5日會在西灣至鹹田灣一帶日以繼夜當值，由正職與合約員工輪流通宵看守，確保營區整潔，傍晚時分亦有警方村巡隊加入巡邏維持秩序，無論廁所、沙灘或垃圾桶整體整潔度，均較去年有大幅度改善，抱樹打卡、大排檔式明火起鑊爆炒等亂象不再復見。

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非營區帳篷消失 市民力挺：自己垃圾自己帶走

市民Jason表示，每逢假期便會到郊野地段露營或度假，麥理浩徑二段近年成為旅遊熱點，同時帶來環境衞生問題，他見到有旅客亂拋垃圾或從新聞報道獲悉「抱樹打卡」等行為，對此感到反感，「我好努力維護郊野環境衞生，但外來人到來破壞呢度優美環境，我呢一代或下一代嚟唔嚟呢度露營都成疑問。」他強調無論本地或外地旅客都應該「自己垃圾自己帶走」，亦理解政府有意推行營地預約制及收費制度，前提是政府需要考慮透過什麼方式預約以及營地如何分配，才能便利營友之餘，又能提升營地管治水平。

陳先生稱，曾預計五一假期會有較多旅客來港，擔心營區爆滿便提早帶同半歲大兒子到西灣露營，未有見到估計的「營迫營」場面，他稱以往曾見識過有內地人帶團來港露營，離開時走得匆忙便遺下大量個人物品或垃圾，故贊成政府轄下營區實施預約制，有效控制紮營人流，減低營區超負荷問題。

