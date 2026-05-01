星島申訴王｜深水埗驚現「碰瓷Running Man」 無故硬撼車頭玻璃 司機爆後續發展

馬路如虎口，駕駛者除了小心駕駛，還要慎防一些刻意製造意外事故、藉此索取賠償的「碰瓷黨」！近日網絡流傳一段行車記錄，片中所見一名穿短袖衫的男子，突然跑向一輛準備駛出大路的車輛，並「自撞」車頭擋風玻璃，碰瓷程度十分誇張。《星島申訴王》訪問了事件中的司機黃先生，他指在事發後翻查片段，看見對方右手早有血痕，所以懷疑對方是有預謀行事的「碰瓷男」。惟他認為，事件中沒有撞毀玻璃和財物損失，目前報警備案了事，而公開片段是希望不會有下一位受害者。

黃先生表示，當時他駕車在商場駛出，事件中的短袖男子突然迎面衝向他，神態舉止怪異；他已即時慢駛和停車，但在他停車不足一秒之際，該名男子便撞上他的車頭玻璃，並發出「砰」一聲巨響。男子隨後轉身，快步跑離現場。整個過程僅僅維持約3秒鐘的時間。

黃先生再披露事件後續發展。他駕駛駛出深旺道時，再次看見該名男子，繼續胡亂橫過馬路、四周亂竄，令他懷疑對方是另有所圖的「碰瓷黨」。他形容：「他看見快車便停下，但看見慢車時，好像想衝上去對方車頭的玻璃。」而他之後駕車駛離該區，無從得知對方下落，但為了保障自己權益，即日前往警署備案。

網民懷疑對方預習碰瓷 律師教路免誤墮法網

是次事件引起不少網民留言，懷疑該名男子預習「碰瓷」，例如：「明知失敗都撞上來練習，很敬業」。同時亦有網民引述早前律師、醫生與碰瓷黨的合謀碰瓷案件，提醒事主保護自己，「建議報警備案，一段時間後又有醫生、律師助他索償三、五十萬便煩了」，呼籲事主留神和留下行車記錄，保障自身權益。惟亦有網民指出，碰瓷黨無非為錢，但像片中所見捱撞之後沒有停低迅速離開，就變成動機不明，不排除是精神異常，或者受毒品影響下而作出這些失常行為。

駕駛者遇到類似事件，該如何保障自身權益？律師曹希聖表示，民事索償年期一般是4至6年，所以若駕駛者遇到上述事件，可保留行車記錄約4至6年，避免日後突然收到告票時一籌莫展。而他亦指出這次事件中的短袖男子，有機會觸犯刑事罪行，因為片段中清晰可見該名行人橫過馬路時的狀況，所以有機會被警方控告不小心橫過馬路，以及刑事毀壞等罪行。