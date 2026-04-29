星島申訴王| 70後中女高調曬約會豪食$3200大餐 「埋單俠」現身回應 結局大逆轉

自稱「70後中女」的網民花姐日前在社交平台高調分享約會經歷，指自己與一名較自己年輕的肌肉男子約會食飯，雙方約在尖沙咀一間豪華餐廳見面，並附上一張3200元的收據，指賬單由年輕男子支付，但自己覺得對方不適合自己，飯後立即封鎖對方。事件在網絡掀起爭議，花姐修改了原來的帖文為事件「解畫」稱只是「與閨蜜幻想」純屬故仔。被指「埋單俠」的肌肉男現身回應事件，令事件再出現戲劇性轉折。

花姐是一個標榜中年男女交友群組的管理員，她日前高調出帖，並附上尖沙咀某豪華餐廳3200元的單據，說一名男網友剛請吃晚飯，但感覺對方太年輕唔太啱Feel，飯後立刻封鎖對方電話。花姐更形容自己是70後中女，仍然成績彪炳有人肯埋單，歡迎下一位接力繼續請食飯。

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此帖立刻被瘋狂轉載成為熱話，花姐被極速起底，網民公開她多張個人相片，更批評她「老牛吃嫩草」和「呃飲呃食」，更有人質疑花姐是「飯托」，透過貴價飯局賺佣金。而請吃飯的男網友亦不能倖免，被嘲笑為「埋單俠」、「嚴重弱視」、「眼球水晶體退化」和「受騙比騙徒更可恨」等。

事主突改口風 指事件純屬虛構

被網民鬧到體無完膚，花姐亦不甘示弱跟網民開火，她先得戚地說男網友都不介意埋單，其他人何必這麼多嘴。她又說自己好多人約，「如果個個食完飯都有下文，咁咪好忙碌？」豈料事件出現戲劇性轉折，花姐與網民「開戰」一日後突然「投降」，再出帖解釋事實是自己和閨蜜約會食飯，有「嫩男」請吃飯只是自己虛構，如有雷同實屬巧合，又說令網民情緒不安感抱歉。

為自證講大話，花姐更附上晚飯原裝單據，單據上清楚顯示當晚用餐人數3人，並上傳當晚用餐後的拍攝合照，雖然照片以emoji遮樣， 但勉強亦辨認出是三位女士合照。

當大家以為事件告一段落，被指「埋單俠」的男子現身澄清，希望網友用用腦，並長篇大論解釋完全不認識花姐，從沒出席過這個交友群聚會，自己是被人整蠱，希望大家高抬貴手，肌肉男最後以「士可殺不可辱」作總結。

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