星島申訴王 | 復活節包裹逾期未取爬滿蛆蟲 自提點職員呻：網購生果出曬水好臭！

復活節長假期不少港人外遊，網購自提點卻迎來「噩夢」。《星島申訴王》留意到網上流傳一段包裹爬滿蛆蟲的影片，目測有數百條蛆蟲在包裹上爬行，情況令人感到嘔心。有自提點負責人接受《星島申訴王》訪問時表示，由於不少市民會在內地網購平台購買生果或蔬菜到港，因假期物流延誤，自提點假期暫停營業或客人逾期未取，導致生果蔬菜腐爛發出惡臭，他們提醒市民自提點的職責是代收及保管貨物，但對於新鮮食品的保鮮問題無法保證，呼籲長假期前勿買新鮮食物。

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數百蛆蟲爬滿包裹 網民譴責無責任心

網上流傳一間自提點老闆的帖文，稱復活節長期後，由於有市民在放假前，在內地網購平台購買生鮮蔬果到港，由於假期放假，他在開鋪發現，包裹皮箱已經完全被液體浸透，箱身發黑變形，打開後濃烈的腐臭味撲鼻而來，數以百計的白色蛆蟲在爛掉的果肉與紙箱之間蠕動，場面極度噁心，甚至已經影響其他客人的包裹。

網民紛紛譴責購買者非常沒有責任心，在長假期前夕居然選擇購買生果。亦有網民不解，為何要網購生鮮食物，特別是容易腐爛的生果或食物，會產生食安問題。

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物流負責人呼籲：假期前後不應網購生鮮食物

大埔自提點負責人嵐嵐接受《星島申訴王》時表示，其自提點也發生有包裹發臭出水的情況，打開後發現是腐爛的生果。她提醒長假期網購生果蔬菜存在四大風險：第一，海關查車延誤，令運輸時間比平時多一至兩天，生果新鮮度大打折扣；第二，自提點存倉時間不明，部分自提點在長假期可能連續休息數天，貨物實際積壓時間遠超客人想像；第三，天氣潮濕多雨，紙皮箱包裝一旦被雨水沾濕便會軟化破爛，失去保護作用；第四，貨物擠壓變形，濕軟的紙箱被重物壓至塌陷，箱內生果被壓爛後流出汁液，加速腐敗，最終成為蒼蠅產卵的溫床，孵化出大量蛆蟲。

元朗自提點負責人王先生亦指出，購買新鮮食物或水果風險極高，他曾遇過客人購買百香果，因天氣炎熱導致果實發酵，最終在倉內爆裂，令周邊其他貨物受損。他建議消費者最好即日取貨，若時間配合不到，應主動聯絡自提點職員協調時間。

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