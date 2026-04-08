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星島申訴王 | 輕微交通事故 主動認錯賠償？騙徒AI生成車禍相 作新型詐騙

提防騙子
更新時間：17:50 2026-04-08 HKT
發佈時間：17:50 2026-04-08 HKT

早前撞車碰瓷黨風波全城鬧得熱哄，最近有車主在社交平台Threads分享一事，就是有人報稱不慎碰到他停泊的座駕，主動向他道歉和洽談賠償，莫非自己幸運地遇到良心車主？非也！這類情況原來屬新型騙案，騙徒疑似透過車主在車頭留下的電話號碼進行詐騙，利用該電話號碼聯絡車主，並以人工智能合成虛假的撞車照片，企圖進行進一步詐騙。

WhatsApp收到撞車相 對方能準確講出泊車位

事主Jackson接受《星島申訴王》訪問時表示，當日他並沒有駕駛車輛外出，突然收到一張照片，聲稱其車輛在屋苑停車場被人撞到。騙徒同時發出一張紅色Tesla倒車時撞到其座駕的照片。

Jackson起初並未意識到是詐騙，因為照片中清楚顯示其屋苑所用的車位，被撞的亦確實是其本人座駕。然而，騙徒在訊息中用詞稱被撞的車為「大眾福斯」，而非香港人慣用的「福士」，此細節引起Jackson懷疑。

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親身查看車輛無損 AI檢測指照片屬偽造

其後Jackson親身前往停車場查看，發現車輛完好無損。他事後將照片上載至人工智能檢測工具，結果顯示該照片極大機會是由AI生成。「AI都說是假的，那我就發現了有這件事。」

他其後上網搜尋，未有發現同類騙案，因此決定在社交平台發文，提醒其他車主提高警覺。

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車頭留電話成目標 騙徒疑親自踩點

Jackson推測，騙徒之所以能夠聯絡他，很可能因為車輛行車證上留有電話號碼。他指出，不少車主平日泊車時為方便聯絡，以免阻塞他人，都會在車頭展示手機聯絡號碼。

Jackson居住的偉景花園為居屋，停車場屬半開放管理，基本上可隨意進出。他坦言，騙徒能夠取得其車輛的真實背景照片，意味着可能已經親自到場「踩點」拍攝。

有荃灣居民亦留言表示，其車頭同樣放有電話號碼。她曾目睹一名陌生女士對著他的車輛拍攝，當晚隨即收到AI合成的撞車照片，對方主動承認撞到其座駕，惟其後查看，發現車輛完好無損，沒有墮入騙案。

Jackson擔心，此類騙局可能與過去的「假支票」騙局類似，即對方先謊稱已入帳，再要求事主退款，最終令事主蒙受損失。同時，他亦擔心日後會讓其他不法之徒利用AI此類技術，將其他人騙至停車場進行犯罪。他呼籲其他車主提高警覺，切勿單憑一張照片就輕易相信對方。

如果大家亦遇上一些嶄新類型的騙案，不妨留言或聯絡與我們分享。

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