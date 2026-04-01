星島申訴王｜兒童易操控成性罪犯目標 兩度入獄過來人自白：透過免費補習侵犯孩子

網絡世界盛行，保護兒童已不再僅僅著眼於如何提防陌生人。警務處今年舉辦網上性誘識跨專業研討會，特別提供了嶄新的視角，從加害者的內心世界出發，揭示了他們如何思考、如何一步步走進孩子的世界，甚至在家長不知情的情況下與孩子建立信任，最終將他們拉入陷阱。聯合國兒童基金會東亞及太平洋地區大使陳美齡也在研討會上指出，孩子在網上世界猶如赤裸裸地住在玻璃屋，家長務必要教孩子保護自己

問卷調查揭15%受訪者曾接觸兒童色情物

警務處處長周一鳴日前在「應對網上性誘識：預防及保護」跨專業研討會中致辭，今年首兩個月已錄得20宗網上性誘識案件，近半涉及本地熱門社交媒體，年齡最小的受害者只有10歲，強調警方會積極打擊性罪行。研討會還公佈了警務處臨床心理學家團隊聯同香港大學及善導會合作進行的本地研究，從受害兒童及潛在加害者層面，呈現更立體的「網上性誘識」情況及預防的方向。

警察臨床心理學家馮浩堅引述跨機構合作問卷調查結果指出，約15%受訪者承認曾接觸或使用兒童色情物品中，其中4名受訪者承認曾接觸或侵犯小朋友，「經常接觸兒童色情物品的人士通常會有一些扭曲思想，覺得網上侵害小朋友沒有問題。」

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數字背後，加害人用什麼方式接近孩子？涉及兒童性犯罪案件、兩度入獄的四十多歲阿強（化名）回憶，第一次犯案始於2010年，當時在社交論壇看到一名14歲少年尋找交易對象，雙方談好價錢後相約賓館肛交，最終因少年事後購買大量名牌被社工揭發事件，阿強被判入獄一年多。

阿強出獄後曾嘗試擺脫這種不正常心理行為，但每當人生失意，例如欠債或人際關係轉差，便希望與兒童相處中尋回快樂，無法抑制「心癮」再度犯案。

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2017至2018年間，他網上發帖聲稱提供免費補習，成功獲2名小學生家長回應。「首先營造一個好人形象，剛好小朋友有特殊教育需要，我可以給家長意見怎樣與他們相處，令家長放下戒心，覺得你無私奉獻的好人。」其中一名小朋友事後向母親道出案發過程，阿強再涉性侵害兒童罪行被判入獄6年多。他坦言：「有些性罪犯可能純粹是為了性的滿足，覺得兒童是一個比較容易操控、容易滿足自己性需求及幻想的對象。」

「如果家長再不照顧自己的小朋友，只會將小朋友推向加害者，最終後果是不堪設想的。」阿強稱。

心理輔導介入拉回犯罪邊緣

跟進阿強個案的善導會臨床督導主任謝紀良表示，與阿強接觸後，得悉他有SEN特殊教育需要被忽視的童年經歷，長大後希望找回當年的自己，背後想要真正的關心，甚至是了解他成長背景的人士，故此雙方在一個信任基礎下，無論是生活遇到不快事，抑或高危再犯事情況下，經心理輔導及藥物治療，將阿強由第三度犯罪邊緣中拉回重過正常生活。

聯合國兒童基金會東亞及太平洋地區大使陳美齡分享，隨着互聯網普遍，兒童性侵犯事件激增，認為兒童上網面對不再是單一戀童犯或變態男，而可能是一個透過兒童性誘識從事地下大生意的跨國組織。

陳美齡提醒爸爸媽媽應讓要跟子女講清楚互聯網的危險性，若不教就等於讓他們住在玻璃屋，「一上網就好像冇着衫一樣，所有全世界的人都可以看到他們換衫，所以一定要教他們用什麼應用程式『鎖門』保護自己。」

警方指問卷助識別加害者特質

警務處刑事支援科警司陳仲欣為研討會作總結時強調，研討會價值在於本港首次引用一個潛在加害者角度出發的問卷調查，以學術角度講解，並有前加害者現身說法，最重要展望將來透過不同界別、不同崗位齊心協力攜手合作，做到保護兒童預防網上性誘識效果。



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