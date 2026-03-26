星島申訴王 | 外賣蛋餅放3小時長出黴菌？ 餐廳創辦人拍片實測 結局神反轉

位於尖沙咀海港城的餐廳「臺北棧」近日捲入食安疑雲，有女顧客在社交網站發帖，指自己將堂食吃剩蛋餅打包帶回家中，約3小時後發現紫色的蛋餅變成藍色，並出現疑似發霉情況。臺北棧創辦人翌日回應事件，並拍片解釋蛋餅使用紫薯粉製作，遇水氧化後會變為藍色，向受影響顧客致歉，更即日起停止該款蛋餅外賣。

蛋餅三小時變藍 事主擔心中毒棄掉

該名女顧客周三（25日）發帖文表示，她在「臺北棧」用餐後，將吃剩的蛋餅放入透明餐盒帶回家，但在三小時後，蛋餅表面出現大片藍綠色斑塊，更出現疑似黴菌，擔心有食安危機，結果引發不少網民討論，更有網民建議報食環署調查。



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負責人親自拍片 結局神反轉

面對不斷擴大的爭議，餐廳負責人Jacky親自在社交媒體發帖回應，指涉事的「髒髒鹹蛋黃芋泥蛋餅」，使用的原材料如芋泥、鴨蛋、蛋餅皮、鹹蛋黃、紫薯粉等，全部已確認符合食安標準。他表示，該名顧客堂食時並未反映任何品質問題，且已食用大半份，僅將剩餘少量打包帶走。Jacky續指，顧客是在打包後約三小時才拍攝影片上網，他認為長時間放置在非穩定溫度的環境下，才是蛋類製品變質風險大增的主因，而發霉通常需要更長時間，與此次情況的時序不符。

為了直接回應網友對「發霉」的質疑，他拍攝短片親自示範紫薯粉遇到水分或蒸氣後變藍的過程。他解釋：「外賣盒因密封而積聚熱氣與水氣，部分位置的紫薯粉被濕氣沾到就會變色，而未沾濕處則維持原色，因此會出現不均勻的藍色情況，這與黴菌生長的型態有明顯差異。」

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網友各持己見 餐廳暫停蛋餅外賣

Jacky的解釋獲得部分網友認同，認為至少他敢拍攝影片實測，證明不是發霉，亦肯定餐廳願意面對問題的態度。然而，質疑的聲音並未完全平息，有反對者認為，即使紫薯粉遇水會變色，但仍覺得是發霉，認為餐廳的說法有些牽強。

至於發帖的女顧客在周四（26日）上午補充表示，餐廳負責人已與其聯繫，並接受餐廳的解釋和道歉。涉事餐廳也表示，為避免類似情況再發生，即日起已暫停外賣供應該菜式。

3月27日11:00分最新報道：事件經《星島申訴王》報道後，餐廳負責人Jacky再次在社交網站發帖回應，稱已就事件與發帖的當事人詳談，並經核實後確認沒有食安問題。同時，他最後補充表示，為釋除公眾疑慮，若蛋餅有發霉情況，將以現金賠償8888元。

大家平日外出用餐有什麼食安問題，歡迎和《星島申訴王》聯繫。