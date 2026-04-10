星島申訴王｜踩入40年歷史廟街歌廳　每位$20入場聽歌　歌手被叫出街：我們不是小姐

油麻地廟街的夜色中，幾間亮著霓虹燈的歌廳，承載著香港舊日的娛樂文化。隨着賀歲片《夜王》勾起大眾對昔日夜生活的好奇，《星島申訴王》發現，不少人仍對歌廳存有燈紅酒綠，作風不正經的誤解。今次記者揭開本地舊歌廳的神秘面紗，歌廳投資人Apple直言歌廳已是夕陽行業，她澄清歌廳的經營模式與電影中描繪夜總會那種紙醉金迷完全不同。

走入40年歷史廟街歌廳 $20入場費包茶水

走進這間有近四十年歷史的歌廳，現場環境與大眾想像中的龍蛇混雜截然不同。場內有數位客人安靜地坐著，一邊飲茶，一邊跟朋友聊天，欣賞台上有琴師伴奏的歌唱表演。

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「外面誤解這些就是色情事業，試過有客人跟我說『我給$500你跟我出街』，結果被我打了一巴掌！」Apple是廟街有40年歷史的「粵韻歌廳」投資人之一，她幾乎每天都在店內招呼熟客，並直斥外界對歌廳的污名化。

Apple強調，歌廳的經營模式與外界想像的紙醉金迷截然不同。「我們不是小姐，我們是歌手，歌手是不會陪人出街的。」她解釋，客人來到這裡，主要是飲酒、喝茶、聽歌和唱歌。

消費方面亦非常平實，一般入場費只需$20，已包含一杯茶。若客人想點唱或親自上台高歌一曲，白天收費為$50一首，晚上則是$100。客人點的主要都是七、八十年代的懷舊金曲，如張國榮、梅艷芳的作品，甚至粵曲也有捧場客。

資深歌手琴師為人情味留守 熟客每日報到坐足全日

在歌廳裏，除了有歌手獻唱，還有專業琴師現場伴奏。歌手金鈴已在行內打滾二十多年，她坦言，現在的收入大不如前，「有時要蝕車錢」。

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儘管賺不到錢，但她仍然選擇留守，全因與熟客建立的深厚情誼。「我認識了很多朋友，想見見他們。他們出來玩，出去開心，我們收工後又會一起去食飯，很開心。」

放於歌廳門口的照片已有二十年，金鈴指曾轉過照片，但熟人不認得新相而找不到她，因此換回舊照。

除了歌手，連琴師也大有來頭。人稱「容哥」的琴師，退休前是一位教師。他坦言，在這裡彈琴既能賺取外快，也能重拾大學時對音樂的熱情。「一小時彈12首歌，一日彈8小時，差不多彈100首歌。」容哥表示，大部分歌曲都已熟能生巧，無需看琴譜，這樣才能更好地與客人打成一片，「人家開心，我們開心，公司賺到錢，我們最大的期望就是這樣。」

對於客人來說，歌廳是他們打發時間的好地方。熟客李先生表示：「每天都來，因為現在退休了，當過日神。」他笑言，有時會唱兩、三首歌，最多一次更唱了十幾首。

另一位光顧了四、五年的客人Andy則憶述，最初是朋友帶他前來，他當時還擔心「會不會打架」，結果發現歌廳內非常安靜，「你就是喝酒、聽歌、飲茶，花不到$100就可以坐很久。」

行業式微 經營者直言見步行步

面對時代洪流，歌廳行業已然式微。Apple坦言，現時主要靠熟客支持，收入僅僅依靠入場券和點唱費，「一定是無法維生」。她回憶起行業的全盛時期：「我想你連一張椅子都不可能坐到」，但如今「來的只不過是舊顧客」。

儘管經營困難，Apple仍選擇堅持，其中一個重要原因是為了守住這個與朋友相聚的地方。她感觸地憶述一位熟客朋友去年離世，自己從醫院探望對方後，回到歌廳上台唱歌時忍不住哭了出來。「我儲了很多朋友，但往後幾年，有些客人能走就走，真是病了、老了、年紀大走了。」

對於歌廳的未來，Apple表示只能「隨緣，見步行步」。她坦言自己目前尚未要退休，但單靠一己之力難以扭轉局面。「你靠我的能力，我告訴你，我真是有心無力。」

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