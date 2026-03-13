星島申訴王 | 港媽為癌末丈夫眾籌被揭全身名牌 媽媽群組呻後悔捐錢：個心有條刺

中學老師陳Sir（Fox）患上末期腺癌，太太在網上發帖眾籌引發社會關注，甚至獲數名藝人打氣支持。事件昨日（12日）出現戲劇性逆轉，發起眾籌的陳太Natalie疑似在社交媒體「炫富」，更有眼利的網民發現她擁有多個名牌手袋，並出入高級場所，令善心捐款的媽媽感覺難受，更擔心此事令大家戒備心加重，日後出現有真正有需要的人，亦難以獲得幫助。

現年40歲的陳Sir是中學體育老師，去年5月剛榮升新手爸爸。不過，陳Sir自去年8月起身體接連出現問題，先後經歷胃潰瘍出血、輸尿管受壓，最終在今年2月底確診為第四期腺癌，體重更暴跌55磅。陳sir積極抗癌，更獲學生及舊生跑步為其打氣，希望他早日戰勝病魔。陳Sir的太太Natalie更於前日（11日）在社交平台發起私人募捐，希望能讓丈夫轉到私家醫院治療。

3月13日19:05最新消息：其中一個媽媽群組的V小姐表示，報道刊出後，陳太Natalie已向群組內的媽媽全數退還所籌得善款，合共7188元。Natalie至今仍未就事件作出回應。

事主IG愛炫富 富貴生活備受爭議

陳Sir的太太Natalie眾籌事件迅速在網上發酵，不少媽媽群組亦發起募捐；與此同時，有網民對陳太Natalie眾籌的行為提出質疑，更翻查其個人賬戶，發現她多張全身名牌，更出入高級場所的疑似「炫富」相片。事件迅速發生逆轉，大批網民質疑生活富貴，何須眾籌消費善心。

其中一個新手媽媽群組的版主V小姐接受《星島申訴王》訪問時感到生氣。她表示，成員由一班新手媽媽組成，從懷孕到生仔，大家已相識一段時間，經常在群組分享「湊仔經」。她憶述指，在星期三（11日）當晚，一位平時甚少發言的媽媽Natalie，突然在群組內聲稱丈夫患病、情況危急。由於群內有媽媽曾看過相關報道，考慮到Natalie也是新手媽媽，不少人非常同情，並紛紛解囊。

V小姐說：「群組內總共有12位媽媽把錢轉給她，總數7188元，最多的一位媽媽捐了2000元，最少的是100元。」。而V小姐亦擔心Natalie的寶寶缺乏物資，號召其他媽媽捐贈奶粉、尿片等物資。翌日她私訊Natalie索取地址，對方提供了一個西貢村屋地址。V小姐其後發現，有其他群組的媽媽亦打算向Natalie寄送嬰兒衣服，但收到的地址卻是「東匯邨」，與自己手上的不符，開始覺得Natalie對其住所有所隱瞞。

直至昨日（12日）晚上，網絡上開始有大批Natalie「炫富」的相片流出，包括她全身名牌，擁有包括Hermès、LV、Dior等手袋，以及出入高級餐廳甚至到馬場拉頭馬的照片，與急需大眾援助的形象大相逕庭。

現時，Natalie的社交賬戶已轉為私人可見，而有關眾籌帖子已被刪除。《星島申訴王》記者也分別聯絡Natalie及陳Sir就事件作出回應，但截稿前未獲任何回覆。

律師：社交媒體難釐定富裕 事主應回應事件

陸偉雄接受訪問時表示，捐款屬贈與性質，一般情況下難以要求退還款項。他強調，現階段不能單憑事主社交媒體上的貼文，來斷定其是否為富裕人家，原因是照片中的名牌手袋可能是冒牌貨、向親友借用，或是昔日經濟狀況較佳時購入，同時難以從照片確認手袋的使用權是否屬於該名女士。

他建議發起眾籌的人士首先出面回應公眾質疑，澄清社交媒體上的照片內容。但若證實她無需依靠捐款，經濟能負擔丈夫的治療費用，與當初募捐時所聲稱的經濟困難情況不符，則可能涉及詐騙。

陳Sir在接受《星島頭條》健康頻道訪問抗病經歷時表示，自己去年才購買醫療保險，由於不足一年已經確診癌症，保險公司至今仍在調查，未作出任何賠償。他也提及，他現時在廣華醫院留醫，並已獲轉介到威爾斯親王醫院，但家人希望他能夠到私家醫院盡快接受治療。