患末期腺癌暴瘦55磅 中學阿Sir積極抗病「教學」：冀感染學生勿輕易言棄

「疾病無得揀，但我希望用積極抗病的經歷，希望鼓勵到學生不要言棄！」 現年40歲的陳Sir（Fox），去年年底開始感到不適，並在一次帶隊比賽期間突然嘔血，求醫後一度被診斷患上克隆氏症，他積極接受治療希望能早日重返家中，重返校園教學，豈料日前再被確診患上第 4 期腺癌，癌細胞已擴散，體重更暴跌55磅。面對接連打擊，陳Sir坦言自己一度崩潰，但他選擇繼續樂觀面對，用自己的經歷鼓勵學生不要輕易言棄，他更希望自己能早日康復，再次將年僅9個月大的兒子抱入懷中。

陳Sir是高雷中學的體育老師，去年5月才榮升新手爸爸，回顧過去數月，他的健康狀況如坐過山車。陳Sir接受《星島頭條》訪問時表示，去年8至9月期間，他已經開始出現進食反胃的現象，到私家醫院照腸胃鏡，發現有胃部發炎及感染幽門螺旋菌，並獲醫生處方抗生素。

去年 11 月，他在帶隊比賽期間突然不適，衝入洗手間嘔出黑紅色的液體（後來才知道是血塊），他以為自己因觀看比賽過於激動導致，不以為然繼續帶隊，豈料當晚在家中休克，被緊急送往將軍澳醫院搶救，接受胃潰瘍急性出血手術。

懷疑患上克隆氏症 望著兒子留下男兒淚

他留院數日出院，回家僅一日出現心率過快再次入院，檢查又發現一側輸尿管受壓，導致腎功能出現腎積水，不得不在 12 月接受內窺鏡支架手術，惟找不到任何病因。直到今年1月，陳Sir再到私家醫院照胃鏡，醫生處方藥效更強勁的胃藥，豈料服藥後腹部劇痛，入院檢查再次發現腸塞，私家醫院醫生懷疑他患上克隆氏症，著他立即入住醫院。

熱愛體育的他，儘管抱著體育精神積極對抗疾病，但他回家收拾衣物那刻，陳Sir形容，「望住數個月大的兒子，我都忍唔住喊咗，我同啊仔講，爸爸要去醫院打仗啦！」

注射生物製劑無效 確診末期癌症

他在廣華醫院入院，期間接受多項檢查都沒有發現癌細胞，廣華醫院的醫生也一度確診他患上克隆氏症，他開始自費注射生物製劑治療。陳sir指，起初的治療計劃是，每支生物製劑大約500多元，第一次要注射4支，隔周再注射兩支，以後再每個月打一支，「原本打完兩針應該開始見效，但他卻沒有任何效果，醫生轉介他到外科，檢查再次發現場塞。」



直到2月27日凌晨，陳sir接受緊急開腹手術，切除了部分小腸與大腸連接的發炎組織，手術相當順利。當時他以為病情終於迎來轉機，豈料化驗結果卻顯示他已患上腺癌，且屬於第4期擴散階段。他引述醫生表示，雖然多次檢查未有發現癌蹤，但估計是胃癌導致，形容「情況罕見」。

積極抗癌「另類教學」 學生跑步打氣

陳Sir自從一度被診斷患上克隆氏症後，他在社交網站發帖講述自己的抗病經歷，而他患癌的消息傳回學校後，學生和舊生更自發用各種方式，例如跑步、拍片為他打氣，希望他能夠早日回到校園。陳Sir坦言確診末期癌症時崩潰，冷靜下來選擇繼續堅強面對，「疾病沒有選擇，我希望自己能夠用生命影響生命，這也是我選擇做老師的初衷。雖然難以接受，我嘢希望用自己的抗病經歷鼓勵學生，面對困難時不要輕易言棄，也希望鼓勵通路人，大家一起撐下來。」

不幸的是，陳Sir購買醫療保險不足一年發現患病，保險公司現時仍在調查中，自去年10月以來的索償至今仍未獲批核。由於公立醫院等候時間漫長，陳Sir的太太昨日在個人網站發起私人募捐，希望能為他尋求私家醫生治療，盡快擊退癌細胞回復健康，繼續陪伴仔仔長大。此外，現實中亦需要應付住屋、生活和照顧初生嬰兒的日常開支。

陳Sir透露，他已獲轉介到威爾斯親王醫院接受治療，他希望自己能早日戰勝病魔，回到家中將兒子緊緊擁抱入懷，「新年期間我有申請回家小住，見過阿仔，但唔敢抱他，我都已經好耐無抱過阿仔！」他也希望自己能夠早日再重返校園，繼續用生命影響生命，帶領學生去進行各種體育比賽。他更感謝家人特別太太的支持，皆因太太忙於照顧初生兒子及她，頻於奔波，他更期待自己能早日戰勝病魔，回家繼續做個好爸爸、好丈夫。