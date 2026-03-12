星島申訴王 |石門診所求醫被收2260元 移英港媽理論獲退款：睇醫生都差點被騙

有移居海外多年的港人日前回港探親，攜同發燒的兒子並到沙田石門一間診所求醫。醫生處方了抗生素等三種藥物後，診金連藥費共收取2,660元。港媽經親友提醒察覺收費極不合理，於是折返診所理論，最終獲診所以「醫生搞錯抗生素份量」為由，退回1,920元差價。她質疑診所亂收費並在社交網站發帖「大癲！睇醫生都差啲被詐騙！」講述遭遇，診所負責人親自向她再三道歉。

電話報價$400 實際收費$2660

張太接受《星島申訴王》訪問時表示，她已經移民英國20年，近日帶回2歲多的兒子回港探望家人。兒子突然發高燒，她透過網絡搜尋找到一家位於沙田石門、評價達4.5星的兒科診所。考慮到該診所距離下榻的酒店較近，她立即致電診所查詢，職員稱診金連三日藥物為400元，且無需預約。

當她帶兒子完成診症，獲醫生處方抗生素、退燒藥水及消炎止痛藥水三種藥物後，付款時卻被告知總收費為2,660元，金額遠超預期。張太表示，她當場對收費提出質疑，強調致電診所查詢時被告知收費400元，姑娘解釋指因處方了較昂貴的抗生素，故收費較高。張太表示，自己已經20多年未在香港求醫，不清楚現時的收費水平，加上兒子病情需要，只好當下付款。

《星島申訴王》早前揭發有「出售偉哥」廣告，相當於正貨市價3折，究竟真定假？即睇： 放蛇揭私宅兜售平價偉哥 70歲賣家：食完我做多2次

折返理論 質疑診所「劏客」

張太離開診所途中與媽媽及朋友談及此事，家人和朋友均認為收費「貴得離譜」，指出三種基本藥物不可能收取如此高價。在家人的建議下，張太立即折返診所，再次向職員明確表示收費過高，並希望能退回藥物，另覓醫生為兒子診治。

她指，診所職員起初與醫生商討後，以「藥物已開，不能退回」為由拒絕。她堅持收費不合理，職員再次與醫生溝通後，態度隨即轉變，改稱是「醫生搞錯了份量」，正確收費應為740元，並即場向她退回1,920元。

張太對診所前後不一的說法感到不滿，認為若非自己堅持，可能就此蒙受損失。她提及，因兒子在外國出生，登記時使用外國護照並填寫了外國地址，質疑診所可能因此視她們為旅客而濫收費用。

網民熱議 診所發訊致歉

張太其後在社交平台分享自己求診被亂收費的遭遇，以「大癲！睇醫生都差啲被詐騙！」為題詳述經過，提醒其他家長警惕診所濫收費用的問題，隨即引起大批網民討論。不少網民形容收費太誇張，「貴過睇私家醫院」；也有網民表示，即使處方抗生素，也無需支付如此高昂的費用。

張太續指，事後已收到診所經理發送的WhatsApp短訊致歉，對方解釋事件因同事核對不慎而出錯，強調並無任何刻意成分。診所方面表示，已立即與團隊進行檢討，保證日後會再三核對收費細節，避免同類情況再次發生，期望能得到她的體諒。

不過，張太則指自己沒有回覆診所的道歉，她強調自己3次向診所職員反映收費過高，但對方每次均堅稱收費無誤，並解釋該抗生素藥物僅為三日份量，價格收費正常。她質疑在診所工作的專業人員，理應對常用藥物的價格有基本概念，「診所話system出錯，所以收錯錢，呢個回覆係好牽強」。她也透露，診所只退款沒有收回藥物，而兒子服藥後仍有輕微發燒，「依家仲有少少發炎，燒都退得七七八八。」