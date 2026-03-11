星島申訴王 | 貴婦犬被咬死新進展 涉案狗主現身賠償道歉 港女：希望不再有同類悲劇

元朗周一（9日）發生一宗大型犬隻襲擊貴婦狗的致命事故。一歲大貴婦狗「蝦哈」，在元朗河背水塘行山期間，遭一隻未有繫上狗繩的大型犬猛烈攻擊後不治。狗主丁小姐事發當日接受《星島申訴王》訪問時聲淚俱下，怒斥涉案狗主逃避責任。不過，《星島申訴王》的報道刊登後兩小時，事情迎來轉機，涉事狗主主動聯絡丁小姐商討賠償事宜，並且作出道歉。

《星島申訴王》報道後 狗主主動聯繫道歉

丁小姐今日（11日）表示非常感激《星島申訴王》的協助，皆因報道刊登後僅兩小時，涉事狗主便透過中間人聯絡她，並澄清網上流傳照片中的男子並非涉事狗主本人，真正的狗主是同行中的另一名男子。

她表示，涉事狗主已在周二（10日）晚現身，並親自向她說明事發經過，並就「蝦哈」的離世正式向她道歉。雙方現時已達成賠償協議並和解。丁小姐坦言：「賠償是其次，我最希望的是他能為蝦哈的離開道歉，為蝦哈討回公道。」丁小姐最後提到，涉事狗主已向她承諾，日後帶狗隻外出時會使用狗繩及佩戴口罩，確保同類事件不再發生。

愛犬元朗行山被鬆繩大狗咬死

事發周一，丁小姐將愛犬「蝦哈」交由友人代為照顧，並前往元朗行山熱點河背水塘。豈料在半路上，友人一行人遇到另外四名遠足人士，對方帶同兩隻大型犬。丁小姐引述友人表示，其中一隻目測體重超過30公斤、體型魁梧的大狗未有繫繩，突然失控衝向「蝦哈」。

即使友人已立刻將「蝦哈」抱入懷中保護，仍被大狗強行咬住後腿並瘋狂撕扯。「蝦哈」事後陷入昏迷，心跳一度停止，友人雖然火速將「蝦哈」送往獸醫診所急救，但最終不治。丁小姐接獲噩耗，心情悲痛欲絕，只能忍痛送別愛犬。

至於涉案狗主在事發後更「潛水」，只有同行的一名女子陪同前往獸醫診所，隨後未留下任何聯絡資料便逕自離開，丁小姐到元朗警署報案。警方昨日回覆《星島申訴王》指，案件列作「被動物咬噬」處理，案件已轉交由漁農自然護理署跟進。

現行法例只規管狗咬人 律師籲政府修改條例

陸偉雄律師受訪時表示，在現行法例下，狗隻咬死狗不屬刑事罪，但涉事狗主有可能要承擔民事賠償責任。根據《狂犬病條例》，若20公斤以上的大型犬隻未有繫上狗帶，涉事狗主最高可被罰款2.5萬元及監禁3個月。他建議事主報警及報告漁護署追查狗主身份，再循民事索償。由於現行法例只規管狗咬人，未能保障其他寵物安全，陸偉雄亦呼籲政府修改相關條例，保障市民及寵物安全。

