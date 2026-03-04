星島申訴王｜食生蠔中毒 專家3招教揀靚蠔 法國食海水味日本肉爽夠清甜

近日生蠔屢爆中毒事件，累計近40宗個案，就連港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇都指出冬天進食生蠔有較大風險 。《星島申訴王》就事件訪問市民，有人表示短期內不敢食用，亦有人表示「冇有怕」，更笑言「都唔知食咩出事」。為此，記者找來專家，講解一下最近的生蠔風波，以及教教大家應該如何分辨生蠔好壞，令大家可以安心享用高質生蠔。

分辨靚生蠔靠3招 變壞靠睇腮位加裙邊

在元朗經營生蠔專類店「香港生蠔關注組」的店主 Wilson稱，因為最近中毒事件，今年情人節與農曆新年生意多少受到影響，比較去年，今年生意額少了一半。他強調，其實目前香港出事的生蠔，主要都是來自韓國，而出事的供應商，目前也沒有再供貨，因此大家其實不用太擔心，而自己入貨的生蠔亦有衛生證明書可追蹤來源地，令客人可以更為放心。

對於如何可以分辨生蠔好壞，Wilson表示有幾個要點可以留意。首先是開蠔後，用蠔刀觸碰一下生蠔的裙邊，如果還會動的話就代表新鮮；另一個位置是鄰近貝柱位置的腮位，壞蠔會見到腮位呈粉肉色，而裙邊的黑色位置變淡且不鮮明。另外，如果想要選出厚肉的生蠔，亦可以留意外殼，如果蠔殼表面凸起，代表裡頭的肉身夠飽滿。

街坊James指「都唔知食咩出事」，因此會繼續食用生蠔。

「香港生蠔關注組」的店主 Wilson 教大家如何分辨靚生蠔。

入口生蠔有證明書可追蹤來源地。

日本蠔清甜飽滿 法國蠔味濃爽口

在選擇生蠔時，產地也是一個重要因素，香港人向來對日本蠔和法國蠔有特別偏好。Wilson表示，日本蠔一般較清甜，肉質飽滿，外殼特徵是凹凸不平，而法國蠔則味道爽口，更有濃厚的海水風味，而供應商多數會篩選過，因此尺寸或形狀會差不多，表面亦會較為光滑。冬季時，來自北半球的生蠔，如歐洲和日本蠔，品質更佳；而在夏季，則可選擇來自南半球的南非或澳洲蠔。

「香港生蠔關注組」店主 Wilson 特別推薦3款時令生蠔：

1. 法國｜Gillardeau（$59起/隻 $55/打）：被譽為生蠔界的勞斯萊斯，生蠔蠔肉肥美、結實而呈彈性，有脆口感覺，味道鮮甜，帶有細膩和層次。

2. 法國｜Ostra Regal（$52/隻 $48/打）：爽脆鮮甜，蠔味重，甜味悠長，圓潤飽滿。

3. 日本｜播磨灘（$40/隻 $36/打）：蠔肚特別肥美，口感有獨特的奶香味，滋味濃郁。

他還分享了一個小秘訣：開蠔時無需用開水清洗，而是用殼內的海水洗去殼碎，能最大程度保留蠔的新鮮味道。

了解過正確的辨別方法和知識，大家可以安心享受生蠔的美味，歡迎在下方討論你喜歡的生蠔類型與經驗，又或是有什麼食物衛生問題想分享，都歡迎留言！