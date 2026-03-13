星島申訴王｜拆穿陳皮年份產地造假 元朗「陳皮皇后」教3招揀正宗新會大紅皮

內地中央電視台早前踢爆新會陳皮造假，不只用其他產地的柑皮扮作新會柑，還可以在1個月加工到與5年、10年老陳皮八九分相似，真假難辨。《星島申訴王》記者從內地網購平台，淘了3種不同年份的陳皮，交給家鄉正是陳皮之鄉「新會」、老店陳豐記第3代的元朗「陳皮皇后」陳暉（Ivy）鑒定品質，並教如何從表皮顏色、手感及泡水的色澤辨別不同年份的陳皮。

記者在網上購買了3款分別標榜是5年、10年同15年的陳皮，賣家全部聲稱是正宗新會陳皮，以及自然生曬陳化，每100g價錢由$12到$48不等。不過，其中一款聲稱是25年的陳皮，包裝上卻沒有註明年份，這些陳皮的品質如何？「陳皮皇后」陳暉（Ivy）表示，記者網購的陳皮，不只內囊比較實，看不到有油包，而且外皮的豬鬃紋也並不深刻、比較亂，很明顯並非「靚陳皮」。

三個方面分辨正宗新會大紅皮

如何辨別不同年份的正宗新會陳皮。Ivy表示可以從三個方面入手，包括手感、顏色和泡水的變化。5年的陳皮內囊偏微黃，表皮有微紅，帶啡色、淺色的變化，摸上去手感是有少許重量，果皮比較柔軟，仍帶有點韌性；至於10年陳皮內囊慢慢變化比較深色，外皮更加變得深褐色且有光澤，手感是很脆很容易折斷。25年的陳皮因保存已久，拿起來感覺輕身，內囊更加深色，外邊的皮是近乎黑色的褐色。

正宗新會陳皮年份辨別指南

Ivy再將3種不同年份的正宗新會陳皮泡水，明顯可以見到，5年的陳皮水顏色比較淺黃，且有甜香微酸的味道；10年的陳皮水明顯變成琥珀色，聞起來開始帶有陳香；25年的則呈現更加深的琥珀色，味道是藥香味。

年份 內囊 手感 泡水後顏色 5年 偏微黃 柔軟有韌性 淺黃（甜香味） 10年 較深色 脆、易折斷 琥珀色（陳香味） 25年 深色 輕身 深琥珀色（藥香味）

不同年份的新會陳皮價格各異，Ivy指香港市面上正宗的5年至25年新會陳皮，根據其質素價錢可相差超過10倍，「如果是好的25年陳皮，零售價可達到$7000一斤，即平均約$1160/100g。」她還教路，正宗新會大紅皮傳統一般是3瓣，柔韌度高，邊邊角角不容易爛。而且香氣是從年份淺到年份老，逐漸由花香味、果香味，到陳香味，再到藥香味」

她建議，最好去信譽良好的商家購買陳皮，挑選時要看一看、聞一聞和拿上手摸一下。千萬不要貪便宜，買到來歷不明的陳皮。「如果陳皮發霉，更會有黃曲霉素，可能對身體造成極大傷害。」

陳皮VS青皮？功效大不同

陳皮除了大紅皮，還有一種是「青皮」。Ivy表示，青皮通常是在10月摘下，還未成熟的柑曬乾而成，青皮帶有濃烈甘酸味，而且再曬都是呈青黑色。

陳皮與青皮，無論氣味、顏色甚至功效都有所不同，更有「食錯青皮，理氣變破氣」的說法。註冊中醫師陳嬿珺指出，陳皮又稱橘皮，其性味主要是苦辛溫，有化痰理氣的作用，主治脘腹脹滿或腹痛、常嘔吐或有「噯氣」，或者胸悶不舒服。陳皮還有比較特別的用法，就是治療急性乳腺炎及凍瘡。

至於青皮，性味是苦辛溫，有疏肝理氣、消積化滯的功效。「陳皮主要入脾肺二經，藥性比較溫和，偏於健脾燥濕化痰；青皮入肝膽經，性力比較剛強，用於破氣疏肝消積。所以有『陳皮治高、青皮治低』之說。」在用途方面，陳皮適合日常烹調、泡茶、藥用，年分越久越好；而青皮主要用於藥用，不宜久服或大量食用，氣虛者慎用。