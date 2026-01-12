Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星島申訴王｜千萬爭產案兄弟決裂劇情再反轉！ 「四哥」現身反擊：人性邪惡到入骨

更新時間：07:30 2026-01-12 HKT
發佈時間：07:30 2026-01-12 HKT

西環「永和粉麵廠」潘氏家族六兄弟姐妹爭遺產風波持續發酵。繼2023年四哥與五弟聯手指控三哥獨吞逾四千萬元遺產後，原本同一陣線的兩兄弟如今反目成仇。上集《星島申訴王》五弟更聯同六弟接受獨家訪問，向四哥提出「三大指控」，包括私下取走父母身分證成為遺產管理人、隱瞞遺產細項及急於劈價賣樓疑「走佬」。

其後記者成功聯絡四哥，他主動接受獨家訪問，並逐點駁斥指控，強調自己絕對不是獨吞遺產甚或「走佬」，又稱事件令他六十多歲人「第一次感受到人性可以這麼醜惡」。

私自成為「遺產管理人」？四哥：父親生前指定交託

五、六弟的第一項指控，指四哥在父母未立遺囑的情況下，擅自取走父母身份證，成為唯一「遺產管理人」，企圖獨攬遺產管理權。

四哥否認指控，強調並非他「私下做」，而是父親生前「指定要我做」。他表示，父親曾將手寫字條連同父母證件放入雞皮紙袋交予他，並提醒取得死亡證後「切勿亂交別人手上」，以免他人介入干預遺產管理。四哥稱相關內容在判決書資料中亦有交代，屬公開資料，絕對「不能夠炒作」。

賣樓套現打官司後 未交代遺產細項  被質疑意圖隱瞞

五、六弟的第二項指控，指父母離世後，當時要跟三哥打官司，兄弟間曾一致同意出售父親其中一個物業，套現約900萬元；但至2021年官司有判決後，四哥作為遺產管理人雖曾先後兩次分錢，仍未有公開遺產細項，質疑他意圖隱瞞。

四哥回應指，涉事物業套現了900萬，其後曾兩次向兄弟姊妹分錢，分別為180萬元及210萬元。他續指，當年與三哥打官司，初審由2016年12月開始，直到2021年7月才出判決書，歷時約7年，律師費等開支用了約500萬元，單靠賣樓所套現的900萬元都不夠。

至於父母銀行存款，四哥稱父親遺下的銀行戶口內只有「很少錢」，僅有一個美元戶口折合約120萬港元左右；母親戶口方面，他稱已查核十多間銀行，指母親僅在三間銀行有戶口，當中兩間銀行戶口結餘分別為103元及31元；又恒生銀行的兩個戶口則分別有952港元及888美元，強調「這些是銀行發出，我不能造假的。」

劈價賣樓疑「走佬」？

除銀行戶口外，五、六弟提到父母遺產還包括三個物業。他們近日發現，四哥近期急於放售物業，且叫價極不尋常，一星期內由原來560萬，「劈價」至最低440萬，懷疑四哥意圖賣樓「走佬」。

四哥解釋非個人決定，亦從來無意「走佬」，急於賣樓原因是六弟入稟法院後，法官作出明確指示，指四哥應盡快賣樓套現分錢，讓兄弟姊妹分道揚鑣，避免家族糾紛無休無止。四哥亦感嘆兄弟間持續互不信任，並「不斷玩小動作手段」，又引用法官說法指再爭論下去只會「燒光遺產」。

大律師建議進行調解 避免單憑情感指控對方

兄弟間的爭論沒完沒了，針對「遺產管理人」的法律權益，執業大律師陸偉雄指出，如果經法庭正式確認成為「遺產管理人」，即具法律授權處理遺產，「不是你說撤換就撤換」，必須提出如「隱瞞資產」等具體證據，且若賣樓過程是透明公開的，就未必構成足夠理據。

至於如何終止紛爭，陸大狀建議雙方應進行調解，並由專業人士例如律師、會計師等第三方人士，把帳目整理得清清楚楚，並用這些資料進行調解，避免單憑情感問題，就把矛頭直指對方，該用專業的法律角度去看待事件。

即睇五、六弟對兄長指控 ：被控獨吞千萬遺產 賤賣物業填賭債 兄弟決裂：他準備走佬

