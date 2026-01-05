星島申訴王｜「四哥」被控獨吞千萬遺產 賤賣物業填賭債 兄弟決裂：他準備走佬

一場纏繞近十年的千萬遺產爭產案，令兄弟情誼徹底撕裂。《星島申訴王》早前獨家報道西環「永和粉麵廠」潘氏家族六兄弟姐妹，在父母相繼離世後爆發遺產糾紛。當年三哥被控擅自賣舖、轉走存款，獨吞逾四千萬遺產，歷時七年官司終敗訴卻從未歸還分毫。

然而，事件未因官司終結而平息，爭產再有新發展。昔日同一陣線的四哥（Johnny）與五弟（Garrick）如今竟然反目成仇，五弟更聯同六弟接受《星島申訴王》獨家專訪，向四哥提出「三大指控」，質疑四哥企圖獨吞剩餘千萬遺產並「賤賣」物業，令遺產爭議愈演愈烈。

指控一：四哥擅取父母身份證 獨攬「遺產管理人」身份

據五、六弟透露，父母離世前沒有設立遺囑，四哥在雙親去世後，藉詞辦理死亡證，擅自取走父母身份證，並在此期間私下申請成為唯一的「遺產管理人」。

「我們完全不知情，亦未同意過。」五弟憶述，當時兄弟感情尚可，但不懂法律，四哥聲稱「遺產管理人」只可有一位，甚至以「你們不要『白痴』吧」。

指控二：千萬遺產數目成謎 被指從未清晰交代

最令五弟和六弟不滿的，是遺產的資金流向。據五六弟指，當年為籌錢與三哥打官司，兄弟姊妹一致同意出售父親名下一個南海大廈的物業，套現約908萬元。加上父親戶口內約15萬美金（約117萬港元）及港幣存款，估計四哥手持遺產金額接近1,100萬元。

「官司出判決書後，既然追不到三哥還錢，那你（四哥）手上的現金是否應拿出來攤分？」五弟質疑，四哥從未公開遺產清單，對方僅交出水費、電費單，從未出示銀行帳目。四哥聲稱母親戶口僅剩「幾十元」，令五六弟難以置信。

其間，四哥曾兩次分錢給家人。首次因二哥患病急需用錢，每人分得30萬元；第二次則是2024年11月，部分人獲分70萬元，但要簽署協議書。五弟指四哥要求簽署一份極不公平的協議書，他當時因為岳父急須醫藥費而逼於無奈簽署。至於身處加拿大的家姐，因年事已高不想再糾纏，因而簽署協議。

指控三：「賤賣」物業疑填賭債 憂四哥賣完即「走佬」

除了現金，潘爸爸的三個遺產物業亦成爭產焦點。五弟和六弟發現，四哥近期急於放售物業，且叫價極不尋常。「價格離譜地低，原本560萬，一星期內劈價至480萬、460萬，甚至440萬。」

五六弟懷疑四哥急於套現「走佬」，源於其嗜賭習性。五弟指四哥經常往返澳門豪賭，且十多年沒有工作，平時連去見工的車費都要向父親索取，卻突然有錢在廣州置業及結婚，資金來源極其可疑。「我們覺得遺產可能已在澳門輸了不少。」

四哥現身大反擊：全是歪理

面對五六弟的種種指控，記者曾兩度登門尋找四哥未果，其後透過電話成功聯絡。四哥隨即現身並主動約見記者，更揚言：「我歡迎你將這件事曝光，還我一個清白。」

這場千萬遺產風波，演變成兄弟鬩牆互相指責。四哥手上的證據能扭轉局面？在法律上，「遺產管理人」的職責是甚麼？如要撤銷其身分，又是否容易？執業大律師對潘氏爭產案又有甚麼建議？密切留意下一集《星島申訴王》。