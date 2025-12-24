Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程

更新時間：14:21 2025-12-24 HKT
發佈時間：14:21 2025-12-24 HKT

大埔宏福苑火災， 造成最少161人罹難。部分遇難者的遺體，因為受大火和高溫破壞，以致並不完整，毋疑增加了家屬的傷痛。台灣著名遺體修復師郭璋成和他的團隊，日前在九龍殯儀館安排下來到香港，義務為遇難者進行遺體修復。有遇難者親人表示非常感激，令遇難者有完整容貌，走最後一程。

曾先生是宏福苑遇難者的親人，他的祖母和姑姐，都在火災中不幸喪生，日前在九龍殯儀館設靈。曾先生表示，因為親人的遺體被燒過，認屍一刻心情特別難受，「當時看到他們的肢體，因為始終被火燒過，動作不太理想，只能勉強認到。」

遺體燒過認屍感難受 盼修復令逝者「舒服一點」

曾先生得知九龍殯儀館邀請了台灣遺體修復團隊來港，於是主動求助，「始終是兩個女士，都希望他們最後一刻，可以有個好一點的容貌。」他明白未必可以百分百修復原來容貌，但出來的效果都令他與家屬感到滿意，「他們幫兩個遺體的肢體，變回正常睡覺的動作，希望她們舒服一點。」曾對此由衷作出感謝，「很感謝台灣團隊這麼遠過來，幫我們兩個遇難者變回像以前模樣。另外也很感謝安寧社和九龍殯儀館，幫我們打點一切。」

今次由台灣來港的遺體修復團隊，一行8人，由團長郭璋成帶領，在12月18日到埗，暫時已修復了兩具遺體。從事遺體修復已15年的郭老師說，遺體經過火燒後，臉部會硬化和五官變型，肌肉層亦會纖維化，但他們都可以解決以上問題。郭老師說：「我們曾經處理過空難的、車禍的和腐爛的遺體，包括火車輾過的遺體，目前我們所遇到的材料和技術性，是沒有困難的。」

郭老師表示，遺體修復主要分為4部分，分別為清潔 、縫合、修復和化妝。而修復一具遺體，大概需要一天半時間。如果遺體屬嚴重損毀，可能要花上三天。郭老師估計，今次可為宏福苑遇難者遺體，最多修復9成原貌，當中面部的程序最為複雜，「我們每個人的臉都不一樣，眼睛、鼻子和嘴巴都不同，因此很需要家屬提供照片給我們，讓我們看看往生者，看看他的臉部，了解整個特殊形狀。」

宏福苑遇難者遺體 最多可修復9成原貌

郭老師說，家屬愈能夠提供不同角度照片，修復度就愈會提高。 至於3D打印技術，他說只能造出一個容貌相似的面具，並沒有處理損毀的面部。他覺得真正的修復遺體，對死者和家屬更有意義，「因為意外事故造成生命的中斷，而喪禮結束以後，這個人就不存在了。我們希望往生者的身體還存在，你可以摸摸他，可以跟他說說話，否則家屬的傷痛， 那個不完整性的遺體、那個殘缺的遺體，永遠儲存在家屬的心裏面，那種悲痛永遠忘不了。」

另外，郭璋成的修復團隊大部分都是女性，包括有香港人專程去台灣，跟他學遺體修復。郭指出，其團隊每十個人當中，有八個都是女性，「我覺得應該是跟她們的細膩度有關係，跟她們的耐磨力有關係，因為一個遺體修復，你要處理的問題太多了，修復師要很細心。」

遺體修復團隊八成為女性 團長：她們夠細心

45歲的鄭沛捷是團隊技術指導，主要負責為修復後的遺體進行化妝。她說他們選用的化妝品，有時會跟正常化妝使用的不同，希望能夠達到最佳效果，「遺體修復的時候，因為他臉上有損傷和組織變化了，所以我們是用特別的化妝用品。」例如團隊使用的防腐底膏，附着性比較好，油度亦很低，「所以跟一般的活人用的(化妝品)是不一樣的。」她又說，遺體修復對她們來說是困難的，「因為要做到家屬心裏面最完美的那個樣子，對於我們來說才有意義。」

邀請台灣團隊來港、義助宏福苑遇難者修復遺體的九龍殯儀館總經理甘亮得表示，一般遺體修復平均要港幣十多萬，香港本地亦缺乏相關人才。他們因為兩年前，跟台灣的遺體修復團隊有過接觸交流，加上這次獲得香港入境處協助，作出特快處理，才可以完成今次善舉，「其實很多家屬都非常樂意，有機會見他們親人最後一面，就是通過一個遺體修復的安排，包括他的軀幹和面容，希望他可以有一個很安詳，或者有一個很潔淨，很有尊嚴的方式，去走他最後一程的畢業禮。」

