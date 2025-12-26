星島申訴王｜深水埗183年老遮店「新藝城」結業 遮王勉港人：要撐起自己 別讓人看低

香港近年不少老店相繼結業，位於深水埗的雨傘專門店「新藝城」，亦宣布在2025年12月底正式告別。這間老店自清朝道光22年間(即1842年)於廣州創立，後紮根深水埗45年，迄今擁有183年歷史，無奈終不敵時代巨輪與市場變遷。現年73歲、人稱「遮王」的第五代傳人邱耀威(威哥)決定退休，結束這段跨越五個世代的雨傘傳奇。

教保養雨傘惹同行咒罵 遮王威哥：傘不是廢物！

威哥自小跟隨父親學習製造、維修雨傘，並視雨傘為「藝術品」，因可在雨傘上寫字、畫畫；一把小小的傘，充滿無限可能性。他笑言自己是藝術家，惟藝術家往往「乞米」，只因自己充滿熱情，才能做到今時今日。

威哥不僅是店主、藝術家，更是名副其實的「環保大使」。無論是否顧客，他都會主動教導街坊正確的開傘、收傘方法，又創作出「震震上」這句琅琅上口的開傘口號，並大方分享傘布容易弄壞傘骨，需要細心整理才能延長使用壽命的心得。

「我做傘的哲學就是要告訴大家，要珍惜一把傘，不要當它是一件廢物，不要當它是一件隨隨便便，開到就算的物件。」威哥認為，一把保養得宜的傘，可以使用長達10年甚至20年，遠勝隨意購買的廉價傘。

然而，威哥這份堅持曾招來同行不滿。他指曾有業內人士透過電話責罵他教顧客開傘、收傘，認為是在自毀生意。威哥卻堅持己見，因為「現在社會每個人都不理會環保」，他認為惜物比賺錢更重要。從賣傘、修傘到保養之道，在「新藝城」一應俱全，因此令街坊封他為「遮王」。

無法傳承183年祖業 店主自嘲「敗家仔」

威哥六年前曾經因為中風，導致左邊身體一度癱瘓。但憑着堅強意志，慢慢地康復起來，並繼續堅守祖業。然而，時代巨輪實非個人意志所能阻擋；隨着年事已高、生意下滑，威哥無奈決定親手結束183年祖業。

談及此事，他以「敗家仔」自嘲，認為祖先留下來的東西本應一直傳承，但自己實在沒法延續下去，即是守不到業。儘管曾有人出價購買「新藝城」招牌，但他斬釘截鐵地拒絕，強調祖業絕不能賣。

現今網購文化盛行，威哥感慨市民平日寧願購買二、三十元的平價傘，也不選擇一把高質素雨傘，導致他近年生意直線下滑，而店舖在訪問期間人頭湧湧，亦只因香港人「臨執笠先幫襯」。

藉傘勉港人：要撐起自己 別讓人看低

「新藝城」結業消息傳出後，街坊滿是不捨。市民范小姐直言「很想哭」，認為失去的不僅是一間老店，更是一個街景、一份傳承的文化；另一市民鄺小姐則向記者分享，早前因母親所贈、具三年歷史的愛傘被風吹破，威哥花了一整個月時間為她精心修復。

在這個急速變化、老店紛紛消失的時代，「遮王」留給香港人的，不僅是高質傘具與精湛手藝，更是一份人生哲學。

「人生哲學真是一字那麼淺。你要像傘一樣，撐起自己，不要讓別人看低。」威哥以自身中風後半身癱瘓，到康復的經歷為例，當時他告訴自己「可以的，我一定可以的」，那就可以動了，他認為人生就是這樣。《星島申訴王》祝邱生、邱太退休生活愉快，身體健康！