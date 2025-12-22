星島申訴王｜提子Bling Bling『照』尖東 聖誕變身提子防騙樂園 3大靚位打卡路線圖

又到聖誕！又到聖誕！警隊公共關係部今年再度與東尖沙咀地產發展商聯會合作，由即日起至 12月27 日在尖東舉辦「提子Bling Bling『照』尖東2025」，今年除延續去年大獲好評的打卡裝置和燈飾外，更加入科技互動元素，將尖東變身「提子防騙樂園」，其中最矚目是5.5米高的「百變提子水晶球」，市民欣賞聖誕燈飾同時，亦可輕鬆學習防騙知識。

《星島申訴王》記者Bubble就由尖東港鐵站出發，為大家介紹不走回頭路的打卡攻略。從鄰近尖東站的海傍作為起點，該處設有3間主題小屋和26組提子裝置的「提子聖誕之路」。

今次活動最矚目是新增兩大打卡位，包括位於百周年紀念花園噴水池上方的「百變提子水晶球」，循環播放「提子」10種可愛表情及聖誕水晶球動畫，成為「期間限定」拍照熱點；而百週年紀念花園上方亦架設巨型天幕，掛上漫天以「提子」造型設計的閃爍燈飾，營造出沉浸式的「提子聖誕步道」，聖誕氣氛滿滿。

尖沙咀海濱長廊一帶及百週年紀念花園，設置共26座造型可愛的「提子」藝術裝置，供市民打卡留影。每個提子裝置下方放置二維碼，市民掃瞄後即可進入互動平台回答問題，系統會隨機送出一張提子聖誕主題電子卡，卡款稀有度依次序分為AR、N、SR和SSR，以SSR為最稀有，總共有 40 款卡，打卡之餘學習防騙知識，趣味性十足。

而去年深受歡迎的「提子聖誕之路」今年再度推出，由梳士巴利道起經百週年紀念花園至帝國中心，沿途設置6間聖誕主題小屋。市民可在聖誕主題小屋免費領取「提子集章卡」收集印章，拼湊成獨一無二的聖誕祝福卡送給親友。

提高市民防騙意識 警方續推連串活動宣傳

此外，尖沙咀中心及帝國中心 LED 幕牆將播放「提子」聖誕動畫，麼地道行人天橋亦會換上全新主題燈飾；而尖東站更設有巨型牆面裝飾！

此外，各位「提子迷」更可留意警隊12月另外兩大防騙宣傳焦點，包括12月初啟播的《提子動畫廊》第五季，市民可於警隊Facebook及YouTube平台重溫；以及與恒基合作打造，超過 6000 隻「提子」公仔砌出超過100棵「提子」聖誕樹，已於11 月下旬陸續在集團旗下物業展出。